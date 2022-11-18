Указание о теракте в Стамбуле было получено из Сирии, заявили в МВД Турции
МВД Турции: указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа
© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
"И теракт в Мерсине, и на улице Истикляль были совершены из Манбиджа (город на севере Сирии)", - приводит слова министра телеканал A Haber.
Как отметил министр, в этом году было предотвращено 18 взрывов, совершенных террористами-смертниками.
"Наша борьба с терроризмом продолжается. Где бы ни находился источник терроризма, он будет уничтожен", - подчеркнул Сойлу.
В Мерсине в конце сентября произошло вооружение нападение на здание полиции, погиб человек, власти назвали инцидент терактом, передавал телеканал A Haber.