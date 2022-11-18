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Указание о теракте в Стамбуле было получено из Сирии, заявили в МВД Турции - РИА Новости, 18.11.2022
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Указание о теракте в Стамбуле было получено из Сирии, заявили в МВД Турции
Указание о теракте в Стамбуле было получено из Сирии, заявили в МВД Турции - РИА Новости, 18.11.2022
Указание о теракте в Стамбуле было получено из Сирии, заявили в МВД Турции
Указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:49
2022-11-18T10:49
в мире
турция
сирия
стамбул
рабочая партия курдистана
взрыв в центре стамбула
сулейман сойлу
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."И теракт в Мерсине, и на улице Истикляль были совершены из Манбиджа (город на севере Сирии)", - приводит слова министра телеканал A Haber.Как отметил министр, в этом году было предотвращено 18 взрывов, совершенных террористами-смертниками."Наша борьба с терроризмом продолжается. Где бы ни находился источник терроризма, он будет уничтожен", - подчеркнул Сойлу.В Мерсине в конце сентября произошло вооружение нападение на здание полиции, погиб человек, власти назвали инцидент терактом, передавал телеканал A Haber.
https://ria.ru/20221117/terroristka-1832122689.html
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в мире, турция, сирия, стамбул, рабочая партия курдистана, взрыв в центре стамбула , сулейман сойлу
В мире, Турция, Сирия, Стамбул, Рабочая партия Курдистана, Взрыв в центре Стамбула , Сулейман Сойлу
10:49 18.11.2022
 
Указание о теракте в Стамбуле было получено из Сирии, заявили в МВД Турции

МВД Турции: указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа

© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов на улице Истикляль в Стамбуле, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
"И теракт в Мерсине, и на улице Истикляль были совершены из Манбиджа (город на севере Сирии)", - приводит слова министра телеканал A Haber.
Как отметил министр, в этом году было предотвращено 18 взрывов, совершенных террористами-смертниками.
"Наша борьба с терроризмом продолжается. Где бы ни находился источник терроризма, он будет уничтожен", - подчеркнул Сойлу.
В Мерсине в конце сентября произошло вооружение нападение на здание полиции, погиб человек, власти назвали инцидент терактом, передавал телеканал A Haber.
На месте взрыва в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 09:37
Подозреваемая в теракте в Стамбуле рассказала подробности о взрыве
 
В миреТурцияСирияСтамбулРабочая партия КурдистанаВзрыв в центре СтамбулаСулейман Сойлу
 
 
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