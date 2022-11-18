https://ria.ru/20221118/terakt-1832403963.html

Указание о теракте в Стамбуле было получено из Сирии, заявили в МВД Турции

Указание о теракте в Стамбуле было получено из Сирии, заявили в МВД Турции - РИА Новости, 18.11.2022

Указание о теракте в Стамбуле было получено из Сирии, заявили в МВД Турции

Указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:49

2022-11-18T10:49

2022-11-18T10:49

в мире

турция

сирия

стамбул

рабочая партия курдистана

взрыв в центре стамбула

сулейман сойлу

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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."И теракт в Мерсине, и на улице Истикляль были совершены из Манбиджа (город на севере Сирии)", - приводит слова министра телеканал A Haber.Как отметил министр, в этом году было предотвращено 18 взрывов, совершенных террористами-смертниками."Наша борьба с терроризмом продолжается. Где бы ни находился источник терроризма, он будет уничтожен", - подчеркнул Сойлу.В Мерсине в конце сентября произошло вооружение нападение на здание полиции, погиб человек, власти назвали инцидент терактом, передавал телеканал A Haber.

https://ria.ru/20221117/terroristka-1832122689.html

турция

сирия

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, турция, сирия, стамбул, рабочая партия курдистана, взрыв в центре стамбула , сулейман сойлу