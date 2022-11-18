https://ria.ru/20221118/tekhosmotr-1832362033.html

Россиян предупредили о подорожании техосмотра

Россиян предупредили о подорожании техосмотра - РИА Новости, 18.11.2022

Россиян предупредили о подорожании техосмотра

Тарифы на техосмотр в России увеличили из-за значительного числа старых автомобилей и разрешения некоторым водителям не проходить ТО. В результате тарифы для... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T01:16

2022-11-18T01:16

2022-11-18T01:16

авто

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

техосмотр

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Тарифы на техосмотр в России увеличили из-за значительного числа старых автомобилей и разрешения некоторым водителям не проходить ТО. В результате тарифы для регионов, где они долго не повышались, пришлось пересмотреть, рассказал в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов.Эксперт напомнил, что удорожание осмотра транспортных средств в регионах по решению ФАС произойдет в 2023 году. Минимальная стоимость составит 913 рублей за легковую машину, в дальнейшем цены будут корректироваться на уровень прошлогодней инфляции.По словам Фиронова, решение ФАС поспособствует сокращению выданных некомпетентными лицами справок и снижению риска ДТП, а также повысит интерес организаций с хорошим диагностическим оборудованием к предоставлению услуги техосмотра.

https://radiosputnik.ria.ru/20220901/tekhosmotr-1813657168.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), техосмотр