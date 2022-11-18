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Россиян предупредили о подорожании техосмотра - РИА Новости, 18.11.2022
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Россиян предупредили о подорожании техосмотра
Россиян предупредили о подорожании техосмотра - РИА Новости, 18.11.2022
Россиян предупредили о подорожании техосмотра
Тарифы на техосмотр в России увеличили из-за значительного числа старых автомобилей и разрешения некоторым водителям не проходить ТО. В результате тарифы для... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T01:16
2022-11-18T01:16
авто
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
техосмотр
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Тарифы на техосмотр в России увеличили из-за значительного числа старых автомобилей и разрешения некоторым водителям не проходить ТО. В результате тарифы для регионов, где они долго не повышались, пришлось пересмотреть, рассказал в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов.Эксперт напомнил, что удорожание осмотра транспортных средств в регионах по решению ФАС произойдет в 2023 году. Минимальная стоимость составит 913 рублей за легковую машину, в дальнейшем цены будут корректироваться на уровень прошлогодней инфляции.По словам Фиронова, решение ФАС поспособствует сокращению выданных некомпетентными лицами справок и снижению риска ДТП, а также повысит интерес организаций с хорошим диагностическим оборудованием к предоставлению услуги техосмотра.
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авто, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), техосмотр
Авто, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Техосмотр
01:16 18.11.2022
 
Россиян предупредили о подорожании техосмотра

Доцент Политеха Фиронов предупредил о росте стоимости техосмотра из-за старых автомобилей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкТехнический осмотр автомобиля
Технический осмотр автомобиля - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Технический осмотр автомобиля . Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Тарифы на техосмотр в России увеличили из-за значительного числа старых автомобилей и разрешения некоторым водителям не проходить ТО. В результате тарифы для регионов, где они долго не повышались, пришлось пересмотреть, рассказал в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов.
Эксперт напомнил, что удорожание осмотра транспортных средств в регионах по решению ФАС произойдет в 2023 году. Минимальная стоимость составит 913 рублей за легковую машину, в дальнейшем цены будут корректироваться на уровень прошлогодней инфляции.
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 11:13Сказано в эфире
Автоэксперт оценил новые правила техосмотра
По словам Фиронова, решение ФАС поспособствует сокращению выданных некомпетентными лицами справок и снижению риска ДТП, а также повысит интерес организаций с хорошим диагностическим оборудованием к предоставлению услуги техосмотра.
 
АвтоРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Техосмотр
 
 
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