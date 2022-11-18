https://ria.ru/20221118/tank-1832535886.html

Российский танк уничтожил в ДНР группу украинских военных

Российский танк уничтожил в ДНР группу украинских военных - РИА Новости, 18.11.2022

Российский танк уничтожил в ДНР группу украинских военных

В ходе боев за село Водяное рядом с Авдеевкой в ДНР один российский танк оперативно уничтожил группу украинских военных вместе с бронетехникой, следует из... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:26

2022-11-18T16:26

2022-11-18T18:01

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

авдеевка

вооруженные силы рф

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. В ходе боев за село Водяное рядом с Авдеевкой в ДНР один российский танк оперативно уничтожил группу украинских военных вместе с бронетехникой, следует из видео, имеющегося в распоряжении РИА Новости.При наблюдении за населенным пунктом оператор беспилотника из подразделения разведки "Шторм" 1-й славянской бригады народной милиции ДНР засек, что украинское подразделение с техникой зашло в Водяное и заняло два здания. В гараж одного из домов украинские военные загнали бронетехнику, в другом расположились сами.Координаты их расположения были переданы танковому экипажу, который открыл точный огонь по противнику. На кадрах видно, что танк быстро одним из выстрелов попадает в гараж - над зданием поднимается черный дым от загоревшейся техники. Затем танк переносит огонь на здание с укрывшимся личным составом украинского подразделения. В расположении пехоты противника вскоре происходит взрыв, возможно, от детонации боекомплекта.Ранее ВС РФ освободили на донецком направлении ряд сел - Павловку, Опытное и Майорск. Село Водяное также является одним из важных населенных пунктов, взятие которого откроет продвижение на Авдеевку.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

авдеевка

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский танк уничтожил под Авдеевкой группу украинских военных с бронетехникой. Кадры с беспилотника В ходе боев за село Водяное рядом с Авдеевкой в ДНР один российский танк оперативно уничтожил группу украинских военных вместе с бронетехникой, следует из видео, имеющегося в распоряжении РИА Новости. 2022-11-18T16:26 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы рф, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр