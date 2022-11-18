https://ria.ru/20221118/tank-1832535886.html
Российский танк уничтожил в ДНР группу украинских военных
Российский танк уничтожил в ДНР группу украинских военных - РИА Новости, 18.11.2022
Российский танк уничтожил в ДНР группу украинских военных
В ходе боев за село Водяное рядом с Авдеевкой в ДНР один российский танк оперативно уничтожил группу украинских военных вместе с бронетехникой, следует из... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:26
2022-11-18T16:26
2022-11-18T18:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
авдеевка
вооруженные силы рф
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. В ходе боев за село Водяное рядом с Авдеевкой в ДНР один российский танк оперативно уничтожил группу украинских военных вместе с бронетехникой, следует из видео, имеющегося в распоряжении РИА Новости.При наблюдении за населенным пунктом оператор беспилотника из подразделения разведки "Шторм" 1-й славянской бригады народной милиции ДНР засек, что украинское подразделение с техникой зашло в Водяное и заняло два здания. В гараж одного из домов украинские военные загнали бронетехнику, в другом расположились сами.Координаты их расположения были переданы танковому экипажу, который открыл точный огонь по противнику. На кадрах видно, что танк быстро одним из выстрелов попадает в гараж - над зданием поднимается черный дым от загоревшейся техники. Затем танк переносит огонь на здание с укрывшимся личным составом украинского подразделения. В расположении пехоты противника вскоре происходит взрыв, возможно, от детонации боекомплекта.Ранее ВС РФ освободили на донецком направлении ряд сел - Павловку, Опытное и Майорск. Село Водяное также является одним из важных населенных пунктов, взятие которого откроет продвижение на Авдеевку.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Российский танк уничтожил под Авдеевкой группу украинских военных с бронетехникой. Кадры с беспилотника
В ходе боев за село Водяное рядом с Авдеевкой в ДНР один российский танк оперативно уничтожил группу украинских военных вместе с бронетехникой, следует из видео, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
2022-11-18T16:26
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PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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16:26 18.11.2022 (обновлено: 18:01 18.11.2022)
Российский танк уничтожил в ДНР группу украинских военных
Российский танк уничтожил в бою за Водяное в ДНР группу украинских военных с техникой