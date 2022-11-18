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США назвали вопрос о восстановлении СВПД в ближайшее время неактуальным - РИА Новости, 18.11.2022
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США назвали вопрос о восстановлении СВПД в ближайшее время неактуальным
США назвали вопрос о восстановлении СВПД в ближайшее время неактуальным - РИА Новости, 18.11.2022
США назвали вопрос о восстановлении СВПД в ближайшее время неактуальным
США считают, что продолжающиеся протесты в Иране и приписываемые Тегерану поставки вооружений России делают неактуальным вопрос о восстановлении иранской... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:15
2022-11-18T18:31
в мире
сша
иран
министерство обороны сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США считают, что продолжающиеся протесты в Иране и приписываемые Тегерану поставки вооружений России делают неактуальным вопрос о восстановлении иранской ядерной сделки в ближнесрочной перспективе, заявил в пятницу заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол."Я считаю, что в ближайшей перспективе вопрос о восстановлении иранской ядерной сделки не стоит на повестке дня в условиях, когда беспилотники Ирана атакуют украинские города, а иранское правительство жестоко обращается с собственным народом", - сказал Кол в ходе дискуссии, организованной на площадке Манамского диалога.Вместе с тем, он отметил, что сегодня Иран находится ближе к возможности создания ядерного оружия, нежели когда-либо прежде.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
https://ria.ru/20221117/peregovory-1832242427.html
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в мире, сша, иран, министерство обороны сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
В мире, США, Иран, Министерство обороны США, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Россия
18:15 18.11.2022 (обновлено: 18:31 18.11.2022)
 
США назвали вопрос о восстановлении СВПД в ближайшее время неактуальным

Пентагон заявил, что протесты в Иране делают вопрос о восстановлении СВПД неактуальным

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США считают, что продолжающиеся протесты в Иране и приписываемые Тегерану поставки вооружений России делают неактуальным вопрос о восстановлении иранской ядерной сделки в ближнесрочной перспективе, заявил в пятницу заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
"Я считаю, что в ближайшей перспективе вопрос о восстановлении иранской ядерной сделки не стоит на повестке дня в условиях, когда беспилотники Ирана атакуют украинские города, а иранское правительство жестоко обращается с собственным народом", - сказал Кол в ходе дискуссии, организованной на площадке Манамского диалога.
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Вместе с тем, он отметил, что сегодня Иран находится ближе к возможности создания ядерного оружия, нежели когда-либо прежде.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
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В миреСШАИранМинистерство обороны СШАСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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