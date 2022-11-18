https://ria.ru/20221118/svpd-1832591920.html

США назвали вопрос о восстановлении СВПД в ближайшее время неактуальным

США назвали вопрос о восстановлении СВПД в ближайшее время неактуальным - РИА Новости, 18.11.2022

США назвали вопрос о восстановлении СВПД в ближайшее время неактуальным

США считают, что продолжающиеся протесты в Иране и приписываемые Тегерану поставки вооружений России делают неактуальным вопрос о восстановлении иранской... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T18:15

2022-11-18T18:15

2022-11-18T18:31

в мире

сша

иран

министерство обороны сша

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США считают, что продолжающиеся протесты в Иране и приписываемые Тегерану поставки вооружений России делают неактуальным вопрос о восстановлении иранской ядерной сделки в ближнесрочной перспективе, заявил в пятницу заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол."Я считаю, что в ближайшей перспективе вопрос о восстановлении иранской ядерной сделки не стоит на повестке дня в условиях, когда беспилотники Ирана атакуют украинские города, а иранское правительство жестоко обращается с собственным народом", - сказал Кол в ходе дискуссии, организованной на площадке Манамского диалога.Вместе с тем, он отметил, что сегодня Иран находится ближе к возможности создания ядерного оружия, нежели когда-либо прежде.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.

https://ria.ru/20221117/peregovory-1832242427.html

https://ria.ru/20221117/diplomatiya-1832112384.html

сша

иран

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, иран, министерство обороны сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия