https://ria.ru/20221118/svpd-1832591920.html
США назвали вопрос о восстановлении СВПД в ближайшее время неактуальным
США назвали вопрос о восстановлении СВПД в ближайшее время неактуальным - РИА Новости, 18.11.2022
США назвали вопрос о восстановлении СВПД в ближайшее время неактуальным
США считают, что продолжающиеся протесты в Иране и приписываемые Тегерану поставки вооружений России делают неактуальным вопрос о восстановлении иранской... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:15
2022-11-18T18:15
2022-11-18T18:31
в мире
сша
иран
министерство обороны сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США считают, что продолжающиеся протесты в Иране и приписываемые Тегерану поставки вооружений России делают неактуальным вопрос о восстановлении иранской ядерной сделки в ближнесрочной перспективе, заявил в пятницу заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол."Я считаю, что в ближайшей перспективе вопрос о восстановлении иранской ядерной сделки не стоит на повестке дня в условиях, когда беспилотники Ирана атакуют украинские города, а иранское правительство жестоко обращается с собственным народом", - сказал Кол в ходе дискуссии, организованной на площадке Манамского диалога.Вместе с тем, он отметил, что сегодня Иран находится ближе к возможности создания ядерного оружия, нежели когда-либо прежде.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
https://ria.ru/20221117/peregovory-1832242427.html
https://ria.ru/20221117/diplomatiya-1832112384.html
сша
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, министерство обороны сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
В мире, США, Иран, Министерство обороны США, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Россия
18:15 18.11.2022 (обновлено: 18:31 18.11.2022)
США назвали вопрос о восстановлении СВПД в ближайшее время неактуальным
Пентагон заявил, что протесты в Иране делают вопрос о восстановлении СВПД неактуальным
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США считают, что продолжающиеся протесты в Иране и приписываемые Тегерану поставки вооружений России делают неактуальным вопрос о восстановлении иранской ядерной сделки в ближнесрочной перспективе, заявил в пятницу заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
"Я считаю, что в ближайшей перспективе вопрос о восстановлении иранской ядерной сделки не стоит на повестке дня в условиях, когда беспилотники Ирана атакуют украинские города, а иранское правительство жестоко обращается с собственным народом", - сказал Кол в ходе дискуссии, организованной на площадке Манамского диалога.
Вместе с тем, он отметил, что сегодня Иран находится ближе к возможности создания ядерного оружия, нежели когда-либо прежде.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине
. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.