https://ria.ru/20221118/svet-1832363322.html

Зеленский заявил, что десять миллионов украинцев остаются без света

Зеленский заявил, что десять миллионов украинцев остаются без света - РИА Новости, 18.11.2022

Зеленский заявил, что десять миллионов украинцев остаются без света

Владимир Зеленский сообщил, что вечером в четверг без света остаются десять миллионов украинцев. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T01:47

2022-11-18T01:47

2022-11-18T02:01

украина

владимир зеленский

сумская область

харьков

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что вечером в четверг без света остаются десять миллионов украинцев.Исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в четверг сообщил, что около 40% потребителей на Украине остаются без света. Он добавил, что из-за серьезных повреждений в энергосистеме отключения электроэнергии будут более длительными и без графика.Ранее из-за проблем в энергосистеме компания "Укрэнерго" вводила плановые и аварийные отключения электроэнергии в регионах Украины. После новых повреждений объектов энергетической инфраструктуры в некоторых областях применяются аварийные отключения.Российские Вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Это произошло через два дня после подрыва на Крымском мосту. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/zelenskiy-1831899134.html

украина

сумская область

харьков

киев

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украина, владимир зеленский, сумская область, харьков, киев, вооруженные силы рф