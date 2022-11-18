01:47 18.11.2022 (обновлено: 02:01 18.11.2022)
Зеленский заявил, что десять миллионов украинцев остаются без света
Зеленский сообщил, что вечером в четверг без света остаются десять миллионов украинцев
ТЭЦ во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что вечером в четверг без света остаются десять миллионов украинцев.
"Весь день идет ликвидация последствий ударов. На этот час десять миллионов украинцев без электричества. Наибольшее число — в Винницкой, Одесской, Сумской областях и в Киеве", - приводит слова Зеленского издание "Страна.ua".
Исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в четверг сообщил, что около 40% потребителей на Украине остаются без света. Он добавил, что из-за серьезных повреждений в энергосистеме отключения электроэнергии будут более длительными и без графика.
Ранее из-за проблем в энергосистеме компания "Укрэнерго" вводила плановые и аварийные отключения электроэнергии в регионах Украины. После новых повреждений объектов энергетической инфраструктуры в некоторых областях применяются аварийные отключения.
Российские Вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Это произошло через два дня после подрыва на Крымском мосту. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.