https://ria.ru/20221118/svet-1832357661.html

В Киеве зафиксировали рекордные отключения света

В Киеве зафиксировали рекордные отключения света - РИА Новости, 18.11.2022

В Киеве зафиксировали рекордные отключения света

Рекордные экстренные отключения электроэнергии зафиксированы в четверг в Киеве, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на генерального директора субхолдинга... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T00:02

2022-11-18T00:02

2022-11-18T00:56

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Рекордные экстренные отключения электроэнергии зафиксированы в четверг в Киеве, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на генерального директора субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергея Коваленко.D.Solutions, входящий в энергетический холдинг ДТЭК, под брендом YASNO предоставляет услуги 3,5 миллионам клиентов на Украине, включая Киев.В свою очередь, мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажных домов выехать на зиму в село из-за ситуации с электроснабжением. "Желательно договориться о проживании, очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах", - предупредил он, выразив мнение, что ситуация с энергоснабжением будет только ухудшаться.Исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в четверг сообщил, что около 40% потребителей на Украине остаются без света. Он добавил, что из-за серьезных повреждений в энергосистеме отключения электроэнергии будут более длительными и без графика.Ранее из-за проблем в энергосистеме компания "Укрэнерго" вводила плановые и аварийные отключения электроэнергии в регионах Украины. После новых повреждений объектов энергетической инфраструктуры в некоторых областях применяются аварийные отключения.Российские Вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Это произошло через два дня после подрыва на Крымском мосту. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832345686.html

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832246248.html

киев

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харьков

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