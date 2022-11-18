00:02 18.11.2022 (обновлено: 00:56 18.11.2022)
В Киеве зафиксировали рекордные отключения света
Страна.ua: в Киеве зафиксировали рекордные отключения света, подача энергии ограничена
© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Рекордные экстренные отключения электроэнергии зафиксированы в четверг в Киеве, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на генерального директора субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергея Коваленко.
"Целый день в Киеве действуют экстренные отключения, систему ограничили почти на 523 МВт. Это отключение – антирекорд за все время. Но от нас они не зависят – сейчас у энергетиков задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было еще больших повреждений", — заявил Коваленко.
D.Solutions, входящий в энергетический холдинг ДТЭК, под брендом YASNO предоставляет услуги 3,5 миллионам клиентов на Украине, включая Киев.
В свою очередь, мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив призвал жителей многоэтажных домов выехать на зиму в село из-за ситуации с электроснабжением. "Желательно договориться о проживании, очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах", - предупредил он, выразив мнение, что ситуация с энергоснабжением будет только ухудшаться.
Исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в четверг сообщил, что около 40% потребителей на Украине остаются без света. Он добавил, что из-за серьезных повреждений в энергосистеме отключения электроэнергии будут более длительными и без графика.
Ранее из-за проблем в энергосистеме компания "Укрэнерго" вводила плановые и аварийные отключения электроэнергии в регионах Украины. После новых повреждений объектов энергетической инфраструктуры в некоторых областях применяются аварийные отключения.
Российские Вооруженные силы наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Это произошло через два дня после подрыва на Крымском мосту. Обстреливаются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.