"Ему пора замолчать". Высказывание Сунака о России разозлило британцев
Читателей Daily Mail возмутили слова премьера Сунака о "вине России" в ударе по Польше
© AP Photo / David CliffРиши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии в Лондоне
© AP Photo / David Cliff
Риши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Заявление британского премьер-министра Риши Сунака о "вине России" в ракетном ударе Украины по Польше возмутило читателей Daily Mail.
Ранее Сунак допустил, что упавшая ракета могла быть украинской, однако заявил, что в случившемся в любом случае виновата только Москва. Читатели Daily Mail не согласились с позиций премьер-министра, упрекая его в попытке безосновательно переложить всю вину на Россию при наличии доказательств, указывающих на обратное.
"Почему Риши Сунак так открыто врет? Ракета была выпущена Украиной, и весь мир это знает. Зачем использовать слово "могла"", — поинтересовался комментатор.
"Без сомнений, Украина запустила эту ракету специально. Зеленский хочет развязать Третью мировую войну и не остановится ни перед чем, чтобы достичь этого", — отметил второй.
"Я думаю, что люди должны перестать вестись на этот бред, партия Сунака во всем обвиняет Россию, а люди настолько доверчивы, что верят им", — возмутился читатель.
"Просто перестаньте давать Украине деньги!" — потребовал другой пользователь.
"Мне бы очень хотелось, чтобы этот клоун замолчал, все, что он говорит, в итоге обходится Великобритании в миллионы, в то время как реальные проблемы он игнорирует", — написал еще один комментатор.
Вечером 15 ноября на территорию Польши, вблизи границы с Украиной, упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о ракетах российского производства, но в среду президент Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.
В Минобороны России подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Польши о причастности Москвы — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.