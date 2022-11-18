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"Ему пора замолчать". Высказывание Сунака о России разозлило британцев - РИА Новости, 18.11.2022
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"Ему пора замолчать". Высказывание Сунака о России разозлило британцев
"Ему пора замолчать". Высказывание Сунака о России разозлило британцев - РИА Новости, 18.11.2022
"Ему пора замолчать". Высказывание Сунака о России разозлило британцев
Заявление британского премьер-министра Риши Сунака о "вине России" в ракетном ударе Украины по Польше возмутило читателей Daily Mail. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T20:10
2022-11-18T20:10
в мире
риши сунак
анджей дуда
украина
россия
польша
зрк с-300
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Заявление британского премьер-министра Риши Сунака о "вине России" в ракетном ударе Украины по Польше возмутило читателей Daily Mail.Ранее Сунак допустил, что упавшая ракета могла быть украинской, однако заявил, что в случившемся в любом случае виновата только Москва. Читатели Daily Mail не согласились с позиций премьер-министра, упрекая его в попытке безосновательно переложить всю вину на Россию при наличии доказательств, указывающих на обратное."Почему Риши Сунак так открыто врет? Ракета была выпущена Украиной, и весь мир это знает. Зачем использовать слово "могла"", — поинтересовался комментатор."Без сомнений, Украина запустила эту ракету специально. Зеленский хочет развязать Третью мировую войну и не остановится ни перед чем, чтобы достичь этого", — отметил второй."Я думаю, что люди должны перестать вестись на этот бред, партия Сунака во всем обвиняет Россию, а люди настолько доверчивы, что верят им", — возмутился читатель."Просто перестаньте давать Украине деньги!" — потребовал другой пользователь."Мне бы очень хотелось, чтобы этот клоун замолчал, все, что он говорит, в итоге обходится Великобритании в миллионы, в то время как реальные проблемы он игнорирует", — написал еще один комментатор.Вечером 15 ноября на территорию Польши, вблизи границы с Украиной, упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о ракетах российского производства, но в среду президент Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.В Минобороны России подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Польши о причастности Москвы — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
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в мире, риши сунак, анджей дуда, украина, россия, польша, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Риши Сунак, Анджей Дуда, Украина, Россия, Польша, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
20:10 18.11.2022
 
"Ему пора замолчать". Высказывание Сунака о России разозлило британцев

Читателей Daily Mail возмутили слова премьера Сунака о "вине России" в ударе по Польше

© AP Photo / David CliffРиши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии в Лондоне
Риши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / David Cliff
Риши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Заявление британского премьер-министра Риши Сунака о "вине России" в ракетном ударе Украины по Польше возмутило читателей Daily Mail.
Ранее Сунак допустил, что упавшая ракета могла быть украинской, однако заявил, что в случившемся в любом случае виновата только Москва. Читатели Daily Mail не согласились с позиций премьер-министра, упрекая его в попытке безосновательно переложить всю вину на Россию при наличии доказательств, указывающих на обратное.
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"Почему Риши Сунак так открыто врет? Ракета была выпущена Украиной, и весь мир это знает. Зачем использовать слово "могла"", — поинтересовался комментатор.
"Без сомнений, Украина запустила эту ракету специально. Зеленский хочет развязать Третью мировую войну и не остановится ни перед чем, чтобы достичь этого", — отметил второй.
"Я думаю, что люди должны перестать вестись на этот бред, партия Сунака во всем обвиняет Россию, а люди настолько доверчивы, что верят им", — возмутился читатель.
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"Просто перестаньте давать Украине деньги!" — потребовал другой пользователь.
"Мне бы очень хотелось, чтобы этот клоун замолчал, все, что он говорит, в итоге обходится Великобритании в миллионы, в то время как реальные проблемы он игнорирует", — написал еще один комментатор.
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Вечером 15 ноября на территорию Польши, вблизи границы с Украиной, упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о ракетах российского производства, но в среду президент Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.
В Минобороны России подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Польши о причастности Москвы — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
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В миреРиши СунакАнджей ДудаУкраинаРоссияПольшаЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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