https://ria.ru/20221118/sunak-1832641207.html

"Ему пора замолчать". Высказывание Сунака о России разозлило британцев

"Ему пора замолчать". Высказывание Сунака о России разозлило британцев - РИА Новости, 18.11.2022

"Ему пора замолчать". Высказывание Сунака о России разозлило британцев

Заявление британского премьер-министра Риши Сунака о "вине России" в ракетном ударе Украины по Польше возмутило читателей Daily Mail. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T20:10

2022-11-18T20:10

2022-11-18T20:10

в мире

риши сунак

анджей дуда

украина

россия

польша

зрк с-300

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Заявление британского премьер-министра Риши Сунака о "вине России" в ракетном ударе Украины по Польше возмутило читателей Daily Mail.Ранее Сунак допустил, что упавшая ракета могла быть украинской, однако заявил, что в случившемся в любом случае виновата только Москва. Читатели Daily Mail не согласились с позиций премьер-министра, упрекая его в попытке безосновательно переложить всю вину на Россию при наличии доказательств, указывающих на обратное."Почему Риши Сунак так открыто врет? Ракета была выпущена Украиной, и весь мир это знает. Зачем использовать слово "могла"", — поинтересовался комментатор."Без сомнений, Украина запустила эту ракету специально. Зеленский хочет развязать Третью мировую войну и не остановится ни перед чем, чтобы достичь этого", — отметил второй."Я думаю, что люди должны перестать вестись на этот бред, партия Сунака во всем обвиняет Россию, а люди настолько доверчивы, что верят им", — возмутился читатель."Просто перестаньте давать Украине деньги!" — потребовал другой пользователь."Мне бы очень хотелось, чтобы этот клоун замолчал, все, что он говорит, в итоге обходится Великобритании в миллионы, в то время как реальные проблемы он игнорирует", — написал еще один комментатор.Вечером 15 ноября на территорию Польши, вблизи границы с Украиной, упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о ракетах российского производства, но в среду президент Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.В Минобороны России подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Польши о причастности Москвы — провокация. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221118/zelenskiy-1832525223.html

https://ria.ru/20221118/ssha-1832537086.html

https://ria.ru/20221118/es-1832601963.html

https://ria.ru/20221118/latviya-1832626301.html

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в мире, риши сунак, анджей дуда, украина, россия, польша, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше