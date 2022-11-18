https://ria.ru/20221118/sud-1832525051.html

В РПЦ рассказали о важном для приходов решении Верховного суда России

В РПЦ рассказали о важном для приходов решении Верховного суда России - РИА Новости, 18.11.2022

В РПЦ рассказали о важном для приходов решении Верховного суда России

Новый обзор практики Верховного суда позволит избежать или уменьшить вероятность возникновения судебных споров по вопросу имущества религиозных организаций,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:56

2022-11-18T15:56

2022-11-18T15:56

религия

россия

московская патриархия

русская православная церковь

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801038022_0:138:2867:1750_1920x0_80_0_0_5065ed503d678aa6a24ea19891f7ded1.jpg

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Новый обзор практики Верховного суда позволит избежать или уменьшить вероятность возникновения судебных споров по вопросу имущества религиозных организаций, заявила РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).Согласно опубликованному ранее обзору практики Верховного суда РФ, религиозные организации могут безвозмездно вернуть себе из государственной собственности имущество, приобретенное или созданное за счет собственных средств или пожертвований.Глава правового управления РПЦ напомнила, что Верховный суд счел необходимым разъяснить, что "для отнесения спорного недвижимого имущества к имуществу религиозного назначения необходимо учитывать цели, для которых осуществлялось его строительство, а не функциональное назначение и вид использования этого имущества в настоящее время"."Обзором ставится точка в вопросе о принадлежности к имуществу религиозного назначения объектов недвижимости, исторически предназначенных для осуществления видов деятельности религиозных организаций, но впоследствии использовавшихся новым публичным собственником в иных целях", - сказала игумения КсенияКроме того, отмечает она, Верховный суд отразил в обзоре позицию о том, что "недвижимым имуществом, имеющим религиозное назначение, является имущество, построенное не только для осуществления основной деятельности религиозных организаций, направленной на совместное исповедание и распространение веры, но и для непосредственного обеспечения данной деятельности"."Данное разъяснение Верховного суда особенно важно в связи с вступлением в силу ФЗ от 01.07.2021 № 249-ФЗ, согласно которому монастырские доходные дома и другие подобные объекты, построенные для материального обеспечения религиозной деятельности, отнесены к имуществу религиозного назначения", - пояснила игумения.Также, добавила она, судом сделан вывод о том, что "отсутствие кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности государства (муниципального образования) на объект недвижимости религиозного назначения не является препятствием для рассмотрения заявления религиозной организации и принятия решения о его передаче"."Эти и другие выводы Верховного суда, закрепленные в обзоре, должны, с одной стороны, унифицировать деятельность уполномоченных органов на стадии рассмотрения заявлений религиозных организаций в порядке Федерального закона № 327-ФЗ и принятия по ним решений, с другой стороны, сориентировать религиозные организации, и в результате устранить или минимизировать возникновение судебных споров", - заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20221115/moschi-1831723462.html

https://ria.ru/20221118/tserkov-1832496099.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, московская патриархия, русская православная церковь, жилье