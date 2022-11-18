https://ria.ru/20221118/sud-1832381689.html

Суд оправдал охранника "Ельцин Центра", нарисовавшего глаза на картине

Суд оправдал охранника "Ельцин Центра", нарисовавшего глаза на картине - РИА Новости, 18.11.2022

Суд оправдал охранника "Ельцин Центра", нарисовавшего глаза на картине

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга полностью оправдал охранника "Ельцин Центра" Александра Васильева, нарисовавшего глаза фигурам на картине Анны... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T08:33

2022-11-18T08:33

2022-11-18T10:45

культура

ельцин центр

происшествия

казимир малевич

третьяковская галерея

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга полностью оправдал охранника "Ельцин Центра" Александра Васильева, нарисовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Обвинение не может быть основано на предположениях, за Васильевым признать право на реабилитацию. <...> Суд в апелляционной инстанции отменяет приговор первой инстанции в связи с отсутствием состава преступления", — сказал председатель суда Николай Морозов.Он пояснил, что вандализм, в котором обвиняли Васильева, — это причинение умышленного вреда, и в этом смысле вина экс-охранника не доказана, как не доказано и то, что он действовал из хулиганских побуждений.Кроме того, суд отменил назначенные Васильеву принудительную меру лечения и 180 часов обязательных работ, а также подписку о невыезде.Адвокат бывшего охранника Алексей Бушмаков заявил, что надеялся на оправдание его подзащитного. Ни сам Васильев, ни защитник на итоговое заседание по апелляции не пришли. Гособвинение после оглашения решения общаться с журналистами отказалось.Инцидент в "Ельцин Центре" произошел в декабре прошлого года, когда там проходила выставка "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" из собрания Государственной Третьяковской галереи. Пострадала картина ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" — Васильев шариковой ручкой нарисовал глаза лицам, изображенным на полотне. Вину он признал полностью. В середине февраля стало известно, что картина успешно прошла реставрацию в Третьяковской галерее. В конце августа мировой судья назначил Васильеву обязательные работы и лечение у психиатра. На одном из заседаний по апелляции выступила екатеринбургский искусствовед Галина Шарко. Она заявила, что художественные достоинства картины "Три фигуры" после нарисованных глаз и реставрации не изменились. По ее мнению, полотно не было обезображено, хотя было "грубое вмешательство в авторский замысел".Ущерб от порчи картины оценивается в 250 тысяч рублей. Его полностью погасило ПАО "АльфаСтрахование". Само полотно было застраховано на 75 миллионов.

https://ria.ru/20221116/sud-1831933663.html

https://ria.ru/20220514/muzei-1788374693.html

https://ria.ru/20221110/tegging-1830249725.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

культура, ельцин центр, происшествия, казимир малевич, третьяковская галерея, новости культуры, музеи, выставки