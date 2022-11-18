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В Крыму пропала студентка колледжа - РИА Новости, 18.11.2022
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В Крыму пропала студентка колледжа
В Крыму пропала студентка колледжа - РИА Новости, 18.11.2022
В Крыму пропала студентка колледжа
Студентка первого курса колледжа пропала в Симферополе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:57
2022-11-18T13:57
россия
следственный комитет россии (ск рф)
симферополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Студентка первого курса колледжа пропала в Симферополе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ."Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней студентки первого курса одного из колледжей Симферополя (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.Девушка ушла из дома накануне утром и не вернулась, ее местонахождение неизвестно."Семья характеризуется исключительно с положительной стороны, конфликтных ситуаций с ребенком не было", - подчеркнули в управлении.К поиску девушки подключились добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым".
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россия
симферополь
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россия, следственный комитет россии (ск рф), симферополь, происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Симферополь, Происшествия
13:57 18.11.2022
 
В Крыму пропала студентка колледжа

В Крыму ищут пропавшую студентку первого курса колледжа

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Студентка первого курса колледжа пропала в Симферополе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней студентки первого курса одного из колледжей Симферополя (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Девушка ушла из дома накануне утром и не вернулась, ее местонахождение неизвестно.
"Семья характеризуется исключительно с положительной стороны, конфликтных ситуаций с ребенком не было", - подчеркнули в управлении.
К поиску девушки подключились добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым".
Волонтеры и сотрудники полиции во время поисков
14 ноября, 12:31
Волонтеры получат доступ к базе по поиску пропавших людей в 2023 году
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)СимферопольПроисшествия
 
 
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