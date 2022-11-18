https://ria.ru/20221118/studentka-1832477967.html
В Крыму пропала студентка колледжа
В Крыму пропала студентка колледжа - РИА Новости, 18.11.2022
В Крыму пропала студентка колледжа
Студентка первого курса колледжа пропала в Симферополе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:57
2022-11-18T13:57
2022-11-18T13:57
россия
следственный комитет россии (ск рф)
симферополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Студентка первого курса колледжа пропала в Симферополе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ."Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней студентки первого курса одного из колледжей Симферополя (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.Девушка ушла из дома накануне утром и не вернулась, ее местонахождение неизвестно."Семья характеризуется исключительно с положительной стороны, конфликтных ситуаций с ребенком не было", - подчеркнули в управлении.К поиску девушки подключились добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым".
https://ria.ru/20221114/volontery-1831331326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), симферополь, происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Симферополь, Происшествия
В Крыму пропала студентка колледжа
В Крыму ищут пропавшую студентку первого курса колледжа