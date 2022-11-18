https://ria.ru/20221118/studentka-1832477967.html

В Крыму пропала студентка колледжа

В Крыму пропала студентка колледжа - РИА Новости, 18.11.2022

В Крыму пропала студентка колледжа

Студентка первого курса колледжа пропала в Симферополе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:57

2022-11-18T13:57

2022-11-18T13:57

россия

следственный комитет россии (ск рф)

симферополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Студентка первого курса колледжа пропала в Симферополе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ."Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней студентки первого курса одного из колледжей Симферополя (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.Девушка ушла из дома накануне утром и не вернулась, ее местонахождение неизвестно."Семья характеризуется исключительно с положительной стороны, конфликтных ситуаций с ребенком не было", - подчеркнули в управлении.К поиску девушки подключились добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым".

https://ria.ru/20221114/volontery-1831331326.html

россия

симферополь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, следственный комитет россии (ск рф), симферополь, происшествия