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Раскрыт главный страх Зеленского из-за ЧП с ракетой в Польше - РИА Новости, 18.11.2022
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Раскрыт главный страх Зеленского из-за ЧП с ракетой в Польше
Раскрыт главный страх Зеленского из-за ЧП с ракетой в Польше - РИА Новости, 18.11.2022
Раскрыт главный страх Зеленского из-за ЧП с ракетой в Польше
Владимир Зеленский обвинил Россию в ракетном инциденте в Польше из-за страха лишиться поддержки Запада, такое мнение в беседе с телеканалом TV2 высказал... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T06:51
2022-11-18T10:36
в мире
владимир зеленский
джо байден
анджей дуда
польша
украина
россия
нато
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил Россию в ракетном инциденте в Польше из-за страха лишиться поддержки Запада, такое мнение в беседе с телеканалом TV2 высказал преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун.Как отметил эксперт, своими высказываниями Зеленский "поставил на карту мировое доверие". "Наверное, в будущем к заявлениям украинского президента следует подходить осмотрительнее — по крайней мере, до тех пор, пока не будут установлены факты. Я считаю, что на сей раз Запад все сделал правильно", — заявил Стаун.По его словам, украинское руководство переживает, что Запад может свернуть свою поддержку и лишить Киев помощи, при этом разыграть "слабую карту" с обвинениями в адрес России Зеленского вынудил именно "страх лишиться политической и материальной поддержки" западных стран."Поэтому Зеленский и стоит на своем. В конце концов, он пытается не дать ход истории, которая может лишить Украины поддержки Запада, пусть даже речь идет о несчастливой случайности", — выразил мнение эксперт. При этом Стаун не сомневается, что "рано или поздно Запад разберется в заявлениях Зеленского".Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что речь идет о российских ракета, и потребовала созвать Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, ракеты принадлежали Украине.Как заявил по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 президент США Джо Байден, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Однако в ответ на его заявление Байден отметил, что высказывание Зеленского не может служить доказательством непричастности Украины к ЧП. Уже в четверг Зеленский сказал, что не уверен в том, что произошло, на 100%.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221117/vyrazheniya-1832272695.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, анджей дуда, польша, украина, россия, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Анджей Дуда, Польша, Украина, Россия, НАТО, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
06:51 18.11.2022 (обновлено: 10:36 18.11.2022)
 
Раскрыт главный страх Зеленского из-за ЧП с ракетой в Польше

Военный эксперт Стаун: Зеленский обвинил Россию в обстреле Польше из страха перед Западом

© AP Photo / Andrew KravchenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил Россию в ракетном инциденте в Польше из-за страха лишиться поддержки Запада, такое мнение в беседе с телеканалом TV2 высказал преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун.
Как отметил эксперт, своими высказываниями Зеленский "поставил на карту мировое доверие". "Наверное, в будущем к заявлениям украинского президента следует подходить осмотрительнее — по крайней мере, до тех пор, пока не будут установлены факты. Я считаю, что на сей раз Запад все сделал правильно", — заявил Стаун.
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По его словам, украинское руководство переживает, что Запад может свернуть свою поддержку и лишить Киев помощи, при этом разыграть "слабую карту" с обвинениями в адрес России Зеленского вынудил именно "страх лишиться политической и материальной поддержки" западных стран.
"Поэтому Зеленский и стоит на своем. В конце концов, он пытается не дать ход истории, которая может лишить Украины поддержки Запада, пусть даже речь идет о несчастливой случайности", — выразил мнение эксперт. При этом Стаун не сомневается, что "рано или поздно Запад разберется в заявлениях Зеленского".
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что речь идет о российских ракета, и потребовала созвать Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, ракеты принадлежали Украине.
Как заявил по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 президент США Джо Байден, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше. Однако в ответ на его заявление Байден отметил, что высказывание Зеленского не может служить доказательством непричастности Украины к ЧП. Уже в четверг Зеленский сказал, что не уверен в том, что произошло, на 100%.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденАнджей ДудаПольшаУкраинаРоссияНАТОЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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