https://ria.ru/20221118/stabilnost-1832500803.html
Вице-премьер Белоусов назвал Россию островком стабильности
Вице-премьер Белоусов назвал Россию островком стабильности - РИА Новости, 18.11.2022
Вице-премьер Белоусов назвал Россию островком стабильности
Российская экономика является островком стабильности даже в условиях санкций, прогнозы по ней делать легче, чем по остальному миру; в Европе же сочетание... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:04
2022-11-18T15:04
2022-11-18T15:50
экономика
россия
евросоюз
андрей белоусов
европа
санкции
санкции в отношении россии
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БАНГКОК, 18 ноя — РИА Новости. Российская экономика является островком стабильности даже в условиях санкций, прогнозы по ней делать легче, чем по остальному миру; в Европе же сочетание факторов создает большую угрозу ее экономической устойчивости, считает первый вице-премьер России Андрей Белоусов.Такое мнение он высказал в ходе общения с журналистами на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Первый вице-премьер возглавляет делегацию РФ на саммите."У нас в этом отношении все гораздо более устойчиво. В этом смысле Россия, как это ни покажется странным в условиях санкций, сейчас является островком стабильности. Здесь события прогнозировать легче, развитие событий, чем в мире", - сказал Белоусов в ответ на вопрос о том, насколько велики риски рецессии для глобальной и российской экономики.Белоусов напомнил практически двукратный скачок цен на металлы, когда все гадали, временное это явление или нет. "Вот это движение рынков - оно создает неопределенность очень высокую для производителей. Никто не может сейчас выстраивать долгосрочные планы. И плюс на это накладывается высокая инфляция с необходимостью ужесточения монетарной и фискальной политики, и плюс проблема долгов никуда не делась", - перечислил он."Вот это сочетание факторов - оно, конечно, создает очень большую угрозу для стабильности экономики, прежде всего в странах ЕС - Южной Европы, да в общем-то, уже и Германии", - добавил первый вице-премьер.В начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что ситуация в мировой экономике и баланс рисков за последние месяцы сместились в сторону более "жесткого" варианта развития событий. Правда, неделей позже глава ЦБ уточнила свои слова, отметив, что масштабного финансового кризиса в мировой экономике удастся избежать в случае повышения учетных ставок мировыми регуляторами, хотя они будут сдерживать экономический рост.
https://ria.ru/20221118/zarplata-1832393412.html
https://ria.ru/20221117/reaktsiya-1832352880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евросоюз, андрей белоусов, европа, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Евросоюз, Андрей Белоусов, Европа, Санкции, Санкции в отношении России
15:04 18.11.2022 (обновлено: 15:50 18.11.2022)
Вице-премьер Белоусов назвал Россию островком стабильности
Первый вице-премьер Белоусов назвал Россию островком стабильности даже в условиях санкций
БАНГКОК, 18 ноя — РИА Новости. Российская экономика является островком стабильности даже в условиях санкций, прогнозы по ней делать легче, чем по остальному миру; в Европе же сочетание факторов создает большую угрозу ее экономической устойчивости, считает первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
Такое мнение он высказал в ходе общения с журналистами на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Первый вице-премьер возглавляет делегацию РФ на саммите.
"У нас в этом отношении все гораздо более устойчиво. В этом смысле Россия, как это ни покажется странным в условиях санкций, сейчас является островком стабильности. Здесь события прогнозировать легче, развитие событий, чем в мире", - сказал Белоусов в ответ на вопрос о том, насколько велики риски рецессии для глобальной и российской экономики.
"Что касается Европы, там ситуация другая. Нужно понимать, что дело не только в рецессии, рецессия - это некое следствие. Дело в том, что рынки пришли в движение, причем в движение они пришли еще в 2021 году", - продолжил он.
Белоусов напомнил практически двукратный скачок цен на металлы, когда все гадали, временное это явление или нет. "Вот это движение рынков - оно создает неопределенность очень высокую для производителей. Никто не может сейчас выстраивать долгосрочные планы. И плюс на это накладывается высокая инфляция с необходимостью ужесточения монетарной и фискальной политики, и плюс проблема долгов никуда не делась", - перечислил он.
"Вот это сочетание факторов - оно, конечно, создает очень большую угрозу для стабильности экономики, прежде всего в странах ЕС - Южной Европы, да в общем-то, уже и Германии", - добавил первый вице-премьер.
В начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что ситуация в мировой экономике и баланс рисков за последние месяцы сместились в сторону более "жесткого" варианта развития событий. Правда, неделей позже глава ЦБ уточнила свои слова, отметив, что масштабного финансового кризиса в мировой экономике удастся избежать в случае повышения учетных ставок мировыми регуляторами, хотя они будут сдерживать экономический рост.