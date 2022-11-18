https://ria.ru/20221118/stabilnost-1832500803.html

Вице-премьер Белоусов назвал Россию островком стабильности

Вице-премьер Белоусов назвал Россию островком стабильности - РИА Новости, 18.11.2022

Вице-премьер Белоусов назвал Россию островком стабильности

Российская экономика является островком стабильности даже в условиях санкций, прогнозы по ней делать легче, чем по остальному миру; в Европе же сочетание... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:04

2022-11-18T15:04

2022-11-18T15:50

экономика

россия

евросоюз

андрей белоусов

европа

санкции

санкции в отношении россии

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БАНГКОК, 18 ноя — РИА Новости. Российская экономика является островком стабильности даже в условиях санкций, прогнозы по ней делать легче, чем по остальному миру; в Европе же сочетание факторов создает большую угрозу ее экономической устойчивости, считает первый вице-премьер России Андрей Белоусов.Такое мнение он высказал в ходе общения с журналистами на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Первый вице-премьер возглавляет делегацию РФ на саммите."У нас в этом отношении все гораздо более устойчиво. В этом смысле Россия, как это ни покажется странным в условиях санкций, сейчас является островком стабильности. Здесь события прогнозировать легче, развитие событий, чем в мире", - сказал Белоусов в ответ на вопрос о том, насколько велики риски рецессии для глобальной и российской экономики.Белоусов напомнил практически двукратный скачок цен на металлы, когда все гадали, временное это явление или нет. "Вот это движение рынков - оно создает неопределенность очень высокую для производителей. Никто не может сейчас выстраивать долгосрочные планы. И плюс на это накладывается высокая инфляция с необходимостью ужесточения монетарной и фискальной политики, и плюс проблема долгов никуда не делась", - перечислил он."Вот это сочетание факторов - оно, конечно, создает очень большую угрозу для стабильности экономики, прежде всего в странах ЕС - Южной Европы, да в общем-то, уже и Германии", - добавил первый вице-премьер.В начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что ситуация в мировой экономике и баланс рисков за последние месяцы сместились в сторону более "жесткого" варианта развития событий. Правда, неделей позже глава ЦБ уточнила свои слова, отметив, что масштабного финансового кризиса в мировой экономике удастся избежать в случае повышения учетных ставок мировыми регуляторами, хотя они будут сдерживать экономический рост.

https://ria.ru/20221118/zarplata-1832393412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, евросоюз, андрей белоусов, европа, санкции, санкции в отношении россии