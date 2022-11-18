https://ria.ru/20221118/ssha-1832538833.html

В Китае рассказали о серьезной угрозе со стороны США

В Китае рассказали о серьезной угрозе со стороны США - РИА Новости, 18.11.2022

В Китае рассказали о серьезной угрозе со стороны США

Ядерная стратегия США серьезно угрожает глобальной стратегической безопасности и повышает риск третьей мировой войны, пишет The Global Times, комментируя "Обзор РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:31

2022-11-18T16:31

2022-11-18T16:31

в мире

владимир путин

сша

россия

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москва

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ядерная стратегия США серьезно угрожает глобальной стратегической безопасности и повышает риск третьей мировой войны, пишет The Global Times, комментируя "Обзор ядерной политики" Штатов на 2022 год (NPR).Как отмечает обозреватель, отчет показывает, что действующая администрация США отвергает политику "неприменения ядерного оружия первыми" и традиционно рассматривает возможность нанесения превентивного удара."Американская ядерная стратегия подрывает взаимное доверие между крупными державами. Штаты уже давно изображают из себя жертву, раздувая ядерные угрозы со стороны Китая и России", — подчеркнул он.Nuclear Posture Review (NPR) — документ, определяющий долгосрочную стратегию США в области ядерных вооружений. Выпускается Пентагоном каждые восемь лет начиная с 1994 года.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Теперь, как подчеркнул глава государства, со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.

https://ria.ru/20221118/ukraina-1832384169.html

https://ria.ru/20221118/ukraina-1832418281.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, сша, россия, министерство обороны сша, москва