В Китае рассказали о серьезной угрозе со стороны США
GT: ядерная стратегия США подрывает глобальную стратегическую безопасность
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ядерная стратегия США серьезно угрожает глобальной стратегической безопасности и повышает риск третьей мировой войны, пишет The Global Times, комментируя "Обзор ядерной политики" Штатов на 2022 год (NPR).
"Вашингтон продолжает формировать менталитет холодной войны и использовать ядерное сдерживание в качестве геополитического инструмента", — считает автор статьи Конг Джун.
Как отмечает обозреватель, отчет показывает, что действующая администрация США отвергает политику "неприменения ядерного оружия первыми" и традиционно рассматривает возможность нанесения превентивного удара.
"Американская ядерная стратегия подрывает взаимное доверие между крупными державами. Штаты уже давно изображают из себя жертву, раздувая ядерные угрозы со стороны Китая и России", — подчеркнул он.
Nuclear Posture Review (NPR) — документ, определяющий долгосрочную стратегию США в области ядерных вооружений. Выпускается Пентагоном каждые восемь лет начиная с 1994 года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Теперь, как подчеркнул глава государства, со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.