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В Китае рассказали о серьезной угрозе со стороны США - РИА Новости, 18.11.2022
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В Китае рассказали о серьезной угрозе со стороны США
В Китае рассказали о серьезной угрозе со стороны США - РИА Новости, 18.11.2022
В Китае рассказали о серьезной угрозе со стороны США
Ядерная стратегия США серьезно угрожает глобальной стратегической безопасности и повышает риск третьей мировой войны, пишет The Global Times, комментируя "Обзор РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:31
2022-11-18T16:31
в мире
владимир путин
сша
россия
министерство обороны сша
москва
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ядерная стратегия США серьезно угрожает глобальной стратегической безопасности и повышает риск третьей мировой войны, пишет The Global Times, комментируя "Обзор ядерной политики" Штатов на 2022 год (NPR).Как отмечает обозреватель, отчет показывает, что действующая администрация США отвергает политику "неприменения ядерного оружия первыми" и традиционно рассматривает возможность нанесения превентивного удара."Американская ядерная стратегия подрывает взаимное доверие между крупными державами. Штаты уже давно изображают из себя жертву, раздувая ядерные угрозы со стороны Китая и России", — подчеркнул он.Nuclear Posture Review (NPR) — документ, определяющий долгосрочную стратегию США в области ядерных вооружений. Выпускается Пентагоном каждые восемь лет начиная с 1994 года.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Теперь, как подчеркнул глава государства, со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.
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Мадина Моргоева
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в мире, владимир путин, сша, россия, министерство обороны сша, москва
В мире, Владимир Путин, США, Россия, Министерство обороны США, Москва
16:31 18.11.2022
 
В Китае рассказали о серьезной угрозе со стороны США

GT: ядерная стратегия США подрывает глобальную стратегическую безопасность

CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ядерная стратегия США серьезно угрожает глобальной стратегической безопасности и повышает риск третьей мировой войны, пишет The Global Times, комментируя "Обзор ядерной политики" Штатов на 2022 год (NPR).
"Вашингтон продолжает формировать менталитет холодной войны и использовать ядерное сдерживание в качестве геополитического инструмента", — считает автор статьи Конг Джун.
Как отмечает обозреватель, отчет показывает, что действующая администрация США отвергает политику "неприменения ядерного оружия первыми" и традиционно рассматривает возможность нанесения превентивного удара.
"Американская ядерная стратегия подрывает взаимное доверие между крупными державами. Штаты уже давно изображают из себя жертву, раздувая ядерные угрозы со стороны Китая и России", — подчеркнул он.
Nuclear Posture Review (NPR) — документ, определяющий долгосрочную стратегию США в области ядерных вооружений. Выпускается Пентагоном каждые восемь лет начиная с 1994 года.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Теперь, как подчеркнул глава государства, со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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