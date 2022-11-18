https://ria.ru/20221118/ssha-1832537086.html

В США заговорили о "шаге назад" в отношениях с Украиной

В США заговорили о "шаге назад" в отношениях с Украиной - РИА Новости, 18.11.2022

В США заговорили о "шаге назад" в отношениях с Украиной

После инцидента с падением украинской ракеты в Польше Соединенные Штаты должны сделать выводы и снизить градус поддержки Киева, заявил Newsweek экс-сотрудник... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:28

2022-11-18T16:28

2022-11-18T18:04

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украина

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. После инцидента с падением украинской ракеты в Польше Соединенные Штаты должны сделать выводы и снизить градус поддержки Киева, заявил Newsweek экс-сотрудник судебного комитета сената США Майк Дэвис."Нам нужно сделать шаг назад и просто быть более рациональными и менее эмоциональными в этом вопросе. Давайте уберем флаги Украины из наших социальных сетей, из наших дворов и начнем думать, что выгодно США", — сказал Дэвис.По мнению эксперта, интересы Киева не совпадают с интересами Вашингтона, а "спасение Украины" не стоит того, чтобы "развязывать третью мировую войну"."Мы видели, как министр иностранных дел Украины (Дмитрий Кулеба. — Прим. ред.) пропагандировал: это была российская ракета. Хотя мы знаем, что это неправда. Что бы мы сделали? Что, если бы мы применили пятую статью в связи с нападением на Польшу и внезапно начали бы третью мировую войну?" — заключил он.Кулеба ранее обвинял в произошедшем на территории Польши Россию.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты — российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокую вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет — намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.

https://ria.ru/20221118/filippo-1832498748.html

https://ria.ru/20221118/ssha-1832422971.html

https://ria.ru/20221118/raketa-1832524214.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, польша, украина, дмитрий кулеба, сша