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В США заговорили о "шаге назад" в отношениях с Украиной - РИА Новости, 18.11.2022
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В США заговорили о "шаге назад" в отношениях с Украиной
В США заговорили о "шаге назад" в отношениях с Украиной - РИА Новости, 18.11.2022
В США заговорили о "шаге назад" в отношениях с Украиной
После инцидента с падением украинской ракеты в Польше Соединенные Штаты должны сделать выводы и снизить градус поддержки Киева, заявил Newsweek экс-сотрудник... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:28
2022-11-18T18:04
в мире
польша
украина
дмитрий кулеба
сша
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. После инцидента с падением украинской ракеты в Польше Соединенные Штаты должны сделать выводы и снизить градус поддержки Киева, заявил Newsweek экс-сотрудник судебного комитета сената США Майк Дэвис."Нам нужно сделать шаг назад и просто быть более рациональными и менее эмоциональными в этом вопросе. Давайте уберем флаги Украины из наших социальных сетей, из наших дворов и начнем думать, что выгодно США", — сказал Дэвис.По мнению эксперта, интересы Киева не совпадают с интересами Вашингтона, а "спасение Украины" не стоит того, чтобы "развязывать третью мировую войну"."Мы видели, как министр иностранных дел Украины (Дмитрий Кулеба. — Прим. ред.) пропагандировал: это была российская ракета. Хотя мы знаем, что это неправда. Что бы мы сделали? Что, если бы мы применили пятую статью в связи с нападением на Польшу и внезапно начали бы третью мировую войну?" — заключил он.Кулеба ранее обвинял в произошедшем на территории Польши Россию.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты — российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокую вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет — намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
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в мире, польша, украина, дмитрий кулеба, сша
В мире, Польша, Украина, Дмитрий Кулеба, США
16:28 18.11.2022 (обновлено: 18:04 18.11.2022)
 
В США заговорили о "шаге назад" в отношениях с Украиной

Экс-советник сената Дэвис: США стоит убрать флаги Украины после падения ракеты в Польше

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. После инцидента с падением украинской ракеты в Польше Соединенные Штаты должны сделать выводы и снизить градус поддержки Киева, заявил Newsweek экс-сотрудник судебного комитета сената США Майк Дэвис.
"Нам нужно сделать шаг назад и просто быть более рациональными и менее эмоциональными в этом вопросе. Давайте уберем флаги Украины из наших социальных сетей, из наших дворов и начнем думать, что выгодно США", — сказал Дэвис.
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По мнению эксперта, интересы Киева не совпадают с интересами Вашингтона, а "спасение Украины" не стоит того, чтобы "развязывать третью мировую войну".
"Мы видели, как министр иностранных дел Украины (Дмитрий Кулеба. — Прим. ред.) пропагандировал: это была российская ракета. Хотя мы знаем, что это неправда. Что бы мы сделали? Что, если бы мы применили пятую статью в связи с нападением на Польшу и внезапно начали бы третью мировую войну?" — заключил он.
Кулеба ранее обвинял в произошедшем на территории Польши Россию.
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Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты — российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокую вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет — намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
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