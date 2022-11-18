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"Пьяные подружки невесты". В США высмеяли реакцию НАТО на ЧП в Польше

"Пьяные подружки невесты". В США высмеяли реакцию НАТО на ЧП в Польше - РИА Новости, 18.11.2022

"Пьяные подружки невесты". В США высмеяли реакцию НАТО на ЧП в Польше

Ведущий американской программы "The Late Show" на телеканале CBS Стивен Колберт сравнил оборонную стратегию НАТО с поведением "пьяных подружек невесты" после... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:49

2022-11-18T11:49

2022-11-18T13:52

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анджей дуда

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ведущий американской программы "The Late Show" на телеканале CBS Стивен Колберт сравнил оборонную стратегию НАТО с поведением "пьяных подружек невесты" после инцидента с падением ракеты в Польше.Он напомнил, что "согласно статье пять устава НАТО, нападение на одного из членов расценивается как нападение на весь блок". "Получается, оборонная стратегия НАТО почти как у пьяных подружек невесты: "Что ты сказал про Рошель? Ох, погоди, сейчас я сниму свои серьги и наваляю тебе", — иронично прокомментировал ситуацию ведущий.Колберт также заявил, что упавшая ракета принадлежала ПВО Украины, но во время заявления НАТО о возможности рассмотрения применения пятой статьи "об этом никто не знал".Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве, на границе с Украиной, упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека. После инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства. Однако президент Анджей Дуда уточнил, что точной информации пока нет. На это в Минобороны России ответили, что военные не наносили ударов в районе границы Украины и Польши. Все заявления Варшавы о причастности Москвы назвали провокацией. В военном ведомстве указали, что, по мнению экспертов, на опубликованных с места происшествия фото запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221116/provokatsiya-1831885994.html

https://ria.ru/20221118/raketa-1832398968.html

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