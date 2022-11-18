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"Пьяные подружки невесты". В США высмеяли реакцию НАТО на ЧП в Польше - РИА Новости, 18.11.2022
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"Пьяные подружки невесты". В США высмеяли реакцию НАТО на ЧП в Польше
"Пьяные подружки невесты". В США высмеяли реакцию НАТО на ЧП в Польше - РИА Новости, 18.11.2022
"Пьяные подружки невесты". В США высмеяли реакцию НАТО на ЧП в Польше
Ведущий американской программы "The Late Show" на телеканале CBS Стивен Колберт сравнил оборонную стратегию НАТО с поведением "пьяных подружек невесты" после... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:49
2022-11-18T13:52
в мире
анджей дуда
польша
украина
варшава
мид польши
нато
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ведущий американской программы "The Late Show" на телеканале CBS Стивен Колберт сравнил оборонную стратегию НАТО с поведением "пьяных подружек невесты" после инцидента с падением ракеты в Польше.Он напомнил, что "согласно статье пять устава НАТО, нападение на одного из членов расценивается как нападение на весь блок". "Получается, оборонная стратегия НАТО почти как у пьяных подружек невесты: "Что ты сказал про Рошель? Ох, погоди, сейчас я сниму свои серьги и наваляю тебе", — иронично прокомментировал ситуацию ведущий.Колберт также заявил, что упавшая ракета принадлежала ПВО Украины, но во время заявления НАТО о возможности рассмотрения применения пятой статьи "об этом никто не знал".Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве, на границе с Украиной, упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека. После инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства. Однако президент Анджей Дуда уточнил, что точной информации пока нет. На это в Минобороны России ответили, что военные не наносили ударов в районе границы Украины и Польши. Все заявления Варшавы о причастности Москвы назвали провокацией. В военном ведомстве указали, что, по мнению экспертов, на опубликованных с места происшествия фото запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
https://ria.ru/20221116/provokatsiya-1831885994.html
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в мире, анджей дуда, польша, украина, варшава, мид польши, нато, зрк с-300
В мире, Анджей Дуда, Польша, Украина, Варшава, МИД Польши, НАТО, ЗРК С-300
11:49 18.11.2022 (обновлено: 13:52 18.11.2022)
 
"Пьяные подружки невесты". В США высмеяли реакцию НАТО на ЧП в Польше

Ведущий из США Колберт сравнил стратегию НАТО с поведением "пьяных подружек невесты"

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ведущий американской программы "The Late Show" на телеканале CBS Стивен Колберт сравнил оборонную стратегию НАТО с поведением "пьяных подружек невесты" после инцидента с падением ракеты в Польше.
Он напомнил, что "согласно статье пять устава НАТО, нападение на одного из членов расценивается как нападение на весь блок".
"Получается, оборонная стратегия НАТО почти как у пьяных подружек невесты: "Что ты сказал про Рошель? Ох, погоди, сейчас я сниму свои серьги и наваляю тебе", — иронично прокомментировал ситуацию ведущий.
Колберт также заявил, что упавшая ракета принадлежала ПВО Украины, но во время заявления НАТО о возможности рассмотрения применения пятой статьи "об этом никто не знал".
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16 ноября, 12:27Специальная военная операция на Украине
Минобороны назвало заявления о "российских ракетах" в Пшеводуве провокацией
Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве, на границе с Украиной, упали две ракеты. В результате происшествия погибли два человека.
После инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства. Однако президент Анджей Дуда уточнил, что точной информации пока нет.
На это в Минобороны России ответили, что военные не наносили ударов в районе границы Украины и Польши. Все заявления Варшавы о причастности Москвы назвали провокацией.
В военном ведомстве указали, что, по мнению экспертов, на опубликованных с места происшествия фото запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Военный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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В миреАнджей ДудаПольшаУкраинаВаршаваМИД ПольшиНАТОЗРК С-300
 
 
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