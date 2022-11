https://ria.ru/20221118/ssha-1832265955.html

"Польша стала предлогом". США придумали, как решить все проблемы с Россией

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. После взрывов ракет в Польше страны Восточной Европы повысили боеготовность. Усиливаются в Европе и американцы, еще до инцидента отправившие в Северное море мощную авианосную группу. О причинах и последствиях масштабных маневров — в материале РИА Новости."Сделали все необходимое"Союзники по НАТО вроде бы определились: ракеты, убившие двух поляков, выпустили украинские войска. Это прозвучало на экстренном заседании альянса.Еще там договорились "более оперативно реагировать на угрозы", а также "улучшить координацию".Прежде всего это касается восточноевропейских стран. Так, Варшава еще во вторник повысила боеготовность армии. В небо над границей с Украиной подняли истребители. Усилили бдительность и расчеты ПВО."Учитывая сложившуюся ситуацию, мы реализовали необходимые процедуры, которые предусматривают в том числе и повышение боеготовности как воинских частей, так и силовых структур", — сообщил журналистам официальный представитель польского правительства Петр Мюллер.Поляки давно бряцают оружием. В сентябре командование перебросило несколько эшелонов боевой техники к Калининградской области. Министр обороны Мариуш Блащак заявил об усилении 18-й механизированной дивизии, прикрывающей Брестское направление, американскими танками Abrams новейшей модификации и вертолетами Apache."Мощь Америки"В Вильнюсе тоже повысили боеготовность. Ранее Литва уже перебросила 700 единиц боевой техники, а также 3500 солдат поближе к Белоруссии — в рамках учений "Железный волк — 2022 II". Танки и БМП попросили у США.В начале недели к британскому берегу прибыла авианосная группа во главе с USS Gerald Ford — "гордостью американского флота". Пришвартоваться в Портсмуте корабль не смог — слишком большой."Наша главная цель — внести вклад в сохранение мира и стабильности Атлантического региона. Развертывание ударной группы — естественное развитие наших обязательств", — объясняет командующий Вторым флотом Дэниел Двайер.Корабли заступят на дежурство в Северном море, прикрывая прилегающие акватории. Это существенно усиливает группировку Пентагона в Европе, ведь в Средиземноморье уже много месяцев находится USS George H. W. Bush.Самый крупный и самый проблемныйУ американцев девять авианосных групп и 11 авианосцев. Это считают ключевым элементом "проекции силы": можно оперативно развернуть ударную авиацию в любой части мира, что показали, например, ближневосточные кампании.Каждое соединение, по сути, представляет собой мини-армию. Флагман, на борту которого можно разместить до девяти эскадрилий, один-два крейсера и эскадра эсминцев. Суда обеспечения перевозят горючее и боеприпасы."Джеральд Форд" — крупнейший боевой корабль с самой мощной ядерной силовой установкой. Паровые катапульты для запуска самолетов там заменили электромагнитными EMALS на основе линейного электродвигателя. Разгон более плавный, перегрузки у пилотов меньше.У авианосца на борту 90 самолетов, в том числе новейшие F-35.Хотя корабль построили еще в 2013-м, лишь в этом сентябре командование объявило о выходе на базовый уровень оперативного потенциала.Все потому, что при спуске на воду вскрылось множество проблем. На испытаниях, которые неоднократно переносили, плохо себя проявили электромагнитные аэрофинишеры. А катапульта оказалась способна обеспечить лишь 400 взлетов — одну десятую от запланированного.Также неважно работали подъемники, что увеличило и без того огромные расходы на проект до 17,5 миллиарда долларов. Только переоборудование системы сбора отходов жизнедеятельности обошлось в 400 тысяч."Замешана политика"Фактически это первый боевой поход "Форда". И, как отмечают аналитики, реклама американского ВПК: через пару дней после швартовки у Портсмута Норвегия заключила крупный контракт на ракеты для F-35.Еще одна цель — показать готовность поддержать союзников по НАТО в случае войны с Россией, считает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков."Военная составляющая тут не столь весома, как политическая, — поясняет он. — К тому же американцы хотят залезть в похудевшие кошельки европейцев для поддержки Украины — посредством закупок у себя".В целом же Вашингтон остается верен стратегии — как можно сильнее давить на Москву."Американские политики часто употребляют фразу to kill two birds with one stone — "убить двух птиц одним камнем", — говорит эксперт. — Вашингтон, помимо всего прочего, серьезно обеспокоен российскими амбициями в Арктике, готовится очередной пакет санкций на эту тему, так что поход USS Gerald Ford важен еще и в этом контексте".По мнению Белого дома, авианосная группа, а также усиление Польши и стран Прибалтики в связи с ракетным инцидентом придадут дополнительный вес аргументам Вашингтона.

