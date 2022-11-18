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"Польша стала предлогом". США придумали, как решить все проблемы с Россией - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/ssha-1832265955.html
"Польша стала предлогом". США придумали, как решить все проблемы с Россией
"Польша стала предлогом". США придумали, как решить все проблемы с Россией - РИА Новости, 18.11.2022
"Польша стала предлогом". США придумали, как решить все проблемы с Россией
После взрывов ракет в Польше страны Восточной Европы повысили боеготовность. Усиливаются в Европе и американцы, еще до инцидента отправившие в Северное море... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T08:00
2022-11-18T09:39
специальная военная операция на украине
вашингтон (штат)
украина
польша
f-35
нато
министерство обороны сша
m1 abrams
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. После взрывов ракет в Польше страны Восточной Европы повысили боеготовность. Усиливаются в Европе и американцы, еще до инцидента отправившие в Северное море мощную авианосную группу. О причинах и последствиях масштабных маневров — в материале РИА Новости."Сделали все необходимое"Союзники по НАТО вроде бы определились: ракеты, убившие двух поляков, выпустили украинские войска. Это прозвучало на экстренном заседании альянса.Еще там договорились "более оперативно реагировать на угрозы", а также "улучшить координацию".Прежде всего это касается восточноевропейских стран. Так, Варшава еще во вторник повысила боеготовность армии. В небо над границей с Украиной подняли истребители. Усилили бдительность и расчеты ПВО."Учитывая сложившуюся ситуацию, мы реализовали необходимые процедуры, которые предусматривают в том числе и повышение боеготовности как воинских частей, так и силовых структур", — сообщил журналистам официальный представитель польского правительства Петр Мюллер.Поляки давно бряцают оружием. В сентябре командование перебросило несколько эшелонов боевой техники к Калининградской области. Министр обороны Мариуш Блащак заявил об усилении 18-й механизированной дивизии, прикрывающей Брестское направление, американскими танками Abrams новейшей модификации и вертолетами Apache."Мощь Америки"В Вильнюсе тоже повысили боеготовность. Ранее Литва уже перебросила 700 единиц боевой техники, а также 3500 солдат поближе к Белоруссии — в рамках учений "Железный волк — 2022 II". Танки и БМП попросили у США.В начале недели к британскому берегу прибыла авианосная группа во главе с USS Gerald Ford — "гордостью американского флота". Пришвартоваться в Портсмуте корабль не смог — слишком большой."Наша главная цель — внести вклад в сохранение мира и стабильности Атлантического региона. Развертывание ударной группы — естественное развитие наших обязательств", — объясняет командующий Вторым флотом Дэниел Двайер.Корабли заступят на дежурство в Северном море, прикрывая прилегающие акватории. Это существенно усиливает группировку Пентагона в Европе, ведь в Средиземноморье уже много месяцев находится USS George H. W. Bush.Самый крупный и самый проблемныйУ американцев девять авианосных групп и 11 авианосцев. Это считают ключевым элементом "проекции силы": можно оперативно развернуть ударную авиацию в любой части мира, что показали, например, ближневосточные кампании.Каждое соединение, по сути, представляет собой мини-армию. Флагман, на борту которого можно разместить до девяти эскадрилий, один-два крейсера и эскадра эсминцев. Суда обеспечения перевозят горючее и боеприпасы."Джеральд Форд" — крупнейший боевой корабль с самой мощной ядерной силовой установкой. Паровые катапульты для запуска самолетов там заменили электромагнитными EMALS на основе линейного электродвигателя. Разгон более плавный, перегрузки у пилотов меньше.У авианосца на борту 90 самолетов, в том числе новейшие F-35.Хотя корабль построили еще в 2013-м, лишь в этом сентябре командование объявило о выходе на базовый уровень оперативного потенциала.Все потому, что при спуске на воду вскрылось множество проблем. На испытаниях, которые неоднократно переносили, плохо себя проявили электромагнитные аэрофинишеры. А катапульта оказалась способна обеспечить лишь 400 взлетов — одну десятую от запланированного.Также неважно работали подъемники, что увеличило и без того огромные расходы на проект до 17,5 миллиарда долларов. Только переоборудование системы сбора отходов жизнедеятельности обошлось в 400 тысяч."Замешана политика"Фактически это первый боевой поход "Форда". И, как отмечают аналитики, реклама американского ВПК: через пару дней после швартовки у Портсмута Норвегия заключила крупный контракт на ракеты для F-35.Еще одна цель — показать готовность поддержать союзников по НАТО в случае войны с Россией, считает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков."Военная составляющая тут не столь весома, как политическая, — поясняет он. — К тому же американцы хотят залезть в похудевшие кошельки европейцев для поддержки Украины — посредством закупок у себя".В целом же Вашингтон остается верен стратегии — как можно сильнее давить на Москву."Американские политики часто употребляют фразу to kill two birds with one stone — "убить двух птиц одним камнем", — говорит эксперт. — Вашингтон, помимо всего прочего, серьезно обеспокоен российскими амбициями в Арктике, готовится очередной пакет санкций на эту тему, так что поход USS Gerald Ford важен еще и в этом контексте".По мнению Белого дома, авианосная группа, а также усиление Польши и стран Прибалтики в связи с ракетным инцидентом придадут дополнительный вес аргументам Вашингтона.
https://ria.ru/20221116/rakety-1831903131.html
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вашингтон (штат), украина, польша, f-35, нато, министерство обороны сша, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, Вашингтон (штат), Украина, Польша, F-35, НАТО, Министерство обороны США, M1 Abrams
08:00 18.11.2022 (обновлено: 09:39 18.11.2022)
 

"Польша стала предлогом". США придумали, как решить все проблемы с Россией

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. После взрывов ракет в Польше страны Восточной Европы повысили боеготовность. Усиливаются в Европе и американцы, еще до инцидента отправившие в Северное море мощную авианосную группу. О причинах и последствиях масштабных маневров — в материале РИА Новости.

"Сделали все необходимое"

Союзники по НАТО вроде бы определились: ракеты, убившие двух поляков, выпустили украинские войска. Это прозвучало на экстренном заседании альянса.
Еще там договорились "более оперативно реагировать на угрозы", а также "улучшить координацию".
Прежде всего это касается восточноевропейских стран. Так, Варшава еще во вторник повысила боеготовность армии. В небо над границей с Украиной подняли истребители. Усилили бдительность и расчеты ПВО.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы реализовали необходимые процедуры, которые предусматривают в том числе и повышение боеготовности как воинских частей, так и силовых структур", — сообщил журналистам официальный представитель польского правительства Петр Мюллер.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Поляки давно бряцают оружием. В сентябре командование перебросило несколько эшелонов боевой техники к Калининградской области. Министр обороны Мариуш Блащак заявил об усилении 18-й механизированной дивизии, прикрывающей Брестское направление, американскими танками Abrams новейшей модификации и вертолетами Apache.

"Мощь Америки"

В Вильнюсе тоже повысили боеготовность. Ранее Литва уже перебросила 700 единиц боевой техники, а также 3500 солдат поближе к Белоруссии — в рамках учений "Железный волк — 2022 II". Танки и БМП попросили у США.
В начале недели к британскому берегу прибыла авианосная группа во главе с USS Gerald Ford — "гордостью американского флота". Пришвартоваться в Портсмуте корабль не смог — слишком большой.
"Наша главная цель — внести вклад в сохранение мира и стабильности Атлантического региона. Развертывание ударной группы — естественное развитие наших обязательств", — объясняет командующий Вторым флотом Дэниел Двайер.
Корабли заступят на дежурство в Северном море, прикрывая прилегающие акватории. Это существенно усиливает группировку Пентагона в Европе, ведь в Средиземноморье уже много месяцев находится USS George H. W. Bush.
CC BY 2.0 / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet / USS George H. W. BushАмериканский авианосец George H. W. Bush
Американский авианосец George H.W. Bush - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
CC BY 2.0 / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet / USS George H. W. Bush
Американский авианосец George H. W. Bush

Самый крупный и самый проблемный

У американцев девять авианосных групп и 11 авианосцев. Это считают ключевым элементом "проекции силы": можно оперативно развернуть ударную авиацию в любой части мира, что показали, например, ближневосточные кампании.
Каждое соединение, по сути, представляет собой мини-армию. Флагман, на борту которого можно разместить до девяти эскадрилий, один-два крейсера и эскадра эсминцев. Суда обеспечения перевозят горючее и боеприпасы.
"Джеральд Форд" — крупнейший боевой корабль с самой мощной ядерной силовой установкой. Паровые катапульты для запуска самолетов там заменили электромагнитными EMALS на основе линейного электродвигателя. Разгон более плавный, перегрузки у пилотов меньше.
У авианосца на борту 90 самолетов, в том числе новейшие F-35.
© Фото : официальный сайт авианосца "Джеральд Форд"Авианосец "Джеральд Форд"
Авианосец Джеральд Форд - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : официальный сайт авианосца "Джеральд Форд"
Авианосец "Джеральд Форд"
Хотя корабль построили еще в 2013-м, лишь в этом сентябре командование объявило о выходе на базовый уровень оперативного потенциала.
Все потому, что при спуске на воду вскрылось множество проблем. На испытаниях, которые неоднократно переносили, плохо себя проявили электромагнитные аэрофинишеры. А катапульта оказалась способна обеспечить лишь 400 взлетов — одну десятую от запланированного.
Также неважно работали подъемники, что увеличило и без того огромные расходы на проект до 17,5 миллиарда долларов. Только переоборудование системы сбора отходов жизнедеятельности обошлось в 400 тысяч.

"Замешана политика"

Фактически это первый боевой поход "Форда". И, как отмечают аналитики, реклама американского ВПК: через пару дней после швартовки у Портсмута Норвегия заключила крупный контракт на ракеты для F-35.
CC0 / United States Air Force / Запуск ракеты AGM-88 HARM c истребителя F-16C
Запуск ракеты AGM-88 HARM c истребителя F-16C - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
CC0 / United States Air Force /
Запуск ракеты AGM-88 HARM c истребителя F-16C
Еще одна цель — показать готовность поддержать союзников по НАТО в случае войны с Россией, считает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.
"Военная составляющая тут не столь весома, как политическая, — поясняет он. — К тому же американцы хотят залезть в похудевшие кошельки европейцев для поддержки Украины — посредством закупок у себя".
В целом же Вашингтон остается верен стратегии — как можно сильнее давить на Москву.
"Американские политики часто употребляют фразу to kill two birds with one stone — "убить двух птиц одним камнем", — говорит эксперт. — Вашингтон, помимо всего прочего, серьезно обеспокоен российскими амбициями в Арктике, готовится очередной пакет санкций на эту тему, так что поход USS Gerald Ford важен еще и в этом контексте".
По мнению Белого дома, авианосная группа, а также усиление Польши и стран Прибалтики в связи с ракетным инцидентом придадут дополнительный вес аргументам Вашингтона.
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