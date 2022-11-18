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США выделят средства на отправку зерна с Украины нуждающимся странам

США выделят средства на отправку зерна с Украины нуждающимся странам - РИА Новости, 18.11.2022

США выделят средства на отправку зерна с Украины нуждающимся странам

Правительство США выделяет до 20 миллионов долларов на реализацию инициативы "Зерно с Украины", объявленной на текущей неделе Владимиром Зеленским в целях... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T23:58

2022-11-18T23:58

2022-11-18T23:58

цены на нефть

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Правительство США выделяет до 20 миллионов долларов на реализацию инициативы "Зерно с Украины", объявленной на текущей неделе Владимиром Зеленским в целях отправки продовольствия в нуждающиеся страны, заявило в пятницу американское посольство в Киеве.При этом уточняется, что USAID предоставит данную поддержку через Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН для содействия поставкам украинского зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы.Как отмечается в заявлении, Штаты уже выделили на ВПП 173 миллиона долларов для закупки украинского зерна, чтобы нивелировать последствия острого продовольственного кризиса для стран, которые ощущают их сильнее всего. На эти средства, в частности, было закуплено 210 тысяч тонн продовольствия, чего достаточно, чтобы прокормить свыше 12 миллионов человек в течение одного месяца.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, владимир зеленский, сша, киев, агентство по международному развитию сша, большая двадцатка, оон