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США выделят средства на отправку зерна с Украины нуждающимся странам
США выделят средства на отправку зерна с Украины нуждающимся странам - РИА Новости, 18.11.2022
США выделят средства на отправку зерна с Украины нуждающимся странам
Правительство США выделяет до 20 миллионов долларов на реализацию инициативы "Зерно с Украины", объявленной на текущей неделе Владимиром Зеленским в целях... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T23:58
2022-11-18T23:58
2022-11-18T23:58
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Правительство США выделяет до 20 миллионов долларов на реализацию инициативы "Зерно с Украины", объявленной на текущей неделе Владимиром Зеленским в целях отправки продовольствия в нуждающиеся страны, заявило в пятницу американское посольство в Киеве.При этом уточняется, что USAID предоставит данную поддержку через Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН для содействия поставкам украинского зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы.Как отмечается в заявлении, Штаты уже выделили на ВПП 173 миллиона долларов для закупки украинского зерна, чтобы нивелировать последствия острого продовольственного кризиса для стран, которые ощущают их сильнее всего. На эти средства, в частности, было закуплено 210 тысяч тонн продовольствия, чего достаточно, чтобы прокормить свыше 12 миллионов человек в течение одного месяца.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, владимир зеленский, сша, киев, агентство по международному развитию сша, большая двадцатка, оон
Цены на нефть, Владимир Зеленский, США, Киев, Агентство по международному развитию США, Большая двадцатка, ООН
США выделят средства на отправку зерна с Украины нуждающимся странам
Власти США выделят до 20 миллионов долларов на реализацию инициативы "Зерно с Украины"