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США выделят средства на отправку зерна с Украины нуждающимся странам - РИА Новости, 18.11.2022
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США выделят средства на отправку зерна с Украины нуждающимся странам
США выделят средства на отправку зерна с Украины нуждающимся странам - РИА Новости, 18.11.2022
США выделят средства на отправку зерна с Украины нуждающимся странам
Правительство США выделяет до 20 миллионов долларов на реализацию инициативы "Зерно с Украины", объявленной на текущей неделе Владимиром Зеленским в целях... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T23:58
2022-11-18T23:58
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Правительство США выделяет до 20 миллионов долларов на реализацию инициативы "Зерно с Украины", объявленной на текущей неделе Владимиром Зеленским в целях отправки продовольствия в нуждающиеся страны, заявило в пятницу американское посольство в Киеве.При этом уточняется, что USAID предоставит данную поддержку через Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН для содействия поставкам украинского зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы.Как отмечается в заявлении, Штаты уже выделили на ВПП 173 миллиона долларов для закупки украинского зерна, чтобы нивелировать последствия острого продовольственного кризиса для стран, которые ощущают их сильнее всего. На эти средства, в частности, было закуплено 210 тысяч тонн продовольствия, чего достаточно, чтобы прокормить свыше 12 миллионов человек в течение одного месяца.
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цены на нефть, владимир зеленский, сша, киев, агентство по международному развитию сша, большая двадцатка, оон
Цены на нефть, Владимир Зеленский, США, Киев, Агентство по международному развитию США, Большая двадцатка, ООН
23:58 18.11.2022
 
США выделят средства на отправку зерна с Украины нуждающимся странам

Власти США выделят до 20 миллионов долларов на реализацию инициативы "Зерно с Украины"

© AP Photo / Khalil HamraСудно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Med Island с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Правительство США выделяет до 20 миллионов долларов на реализацию инициативы "Зерно с Украины", объявленной на текущей неделе Владимиром Зеленским в целях отправки продовольствия в нуждающиеся страны, заявило в пятницу американское посольство в Киеве.
"США через Агентство по международному развитию (USAID) выделяют до 20 миллионов долларов на инициативу "Зерно с Украины", анонсированную президентом Владимиром Зеленским на саммите G20 на текущей неделе, чтобы помочь накормить людей во всем мире", - говорится в заявлении.
При этом уточняется, что USAID предоставит данную поддержку через Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН для содействия поставкам украинского зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы.
Как отмечается в заявлении, Штаты уже выделили на ВПП 173 миллиона долларов для закупки украинского зерна, чтобы нивелировать последствия острого продовольственного кризиса для стран, которые ощущают их сильнее всего. На эти средства, в частности, было закуплено 210 тысяч тонн продовольствия, чего достаточно, чтобы прокормить свыше 12 миллионов человек в течение одного месяца.
Зерно загружают отпускными трубами в железнодорожные вагоны - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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Цены на нефтьВладимир ЗеленскийСШАКиевАгентство по международному развитию СШАБольшая двадцаткаООН
 
 
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