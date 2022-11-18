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Американский Freeport LNG объявил о планах возобновить производство СПГ
Американский Freeport LNG объявил о планах возобновить производство СПГ - РИА Новости, 18.11.2022
Американский Freeport LNG объявил о планах возобновить производство СПГ
Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG планирует возобновить работу в середине декабря, а к марту 2023 года вернуться на полную... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:40
2022-11-18T19:40
2022-11-18T20:00
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG планирует возобновить работу в середине декабря, а к марту 2023 года вернуться на полную мощность, следует из сообщения оператора."При условии соблюдения компанией Freeport LNG нормативных требований, она планирует начать производство на заводе в середине декабря... Полное производство с использованием обоих доков, как ожидается, начнется в марте 2023 год", - говорится в сообщении.Оператор отметил, что по состоянию на 14 ноября работы по реконструкции, необходимые для начала первоначальных операций, включая загрузку всех трех линий сжижения, двух резервуаров для хранения СПГ и одного дока, были завершены примерно на 90%, а все работы по реконструкции планируется завершить к концу ноября.Ранее компания сообщала, что ожидает частичного восстановления производства СПГ на заводе в октябре, а до этого полагала, что после произошедших в начале июня взрыва и пожара предприятие будет закрыто минимум на три месяца. Первоначальный же период простоя в связи с необходимостью устранения последствий аварии вообще оценивался в три недели.Завод Freeport LNG в Техасе, проектной мощностью 15 миллионов тонн в год, может сжижать до 2,1 миллиарда кубических футов в сутки, обеспечивая около 20% экспорта СПГ из США. По данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны, в прошлом году экспорт американского СПГ достиг рекордного уровня - 9,7 миллиарда кубических футов в сутки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, в мире, природный газ, спг, сжиженный природный газ, техас
Экономика, США, В мире, Природный газ, СПГ, сжиженный природный газ, Техас
19:40 18.11.2022 (обновлено: 20:00 18.11.2022)
Американский Freeport LNG объявил о планах возобновить производство СПГ
Американский завод Freeport LNG планирует возобновить производство СПГ в середине декабря
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG планирует возобновить работу в середине декабря, а к марту 2023 года вернуться на полную мощность, следует из сообщения
оператора.
"При условии соблюдения компанией Freeport LNG нормативных требований, она планирует начать производство на заводе в середине декабря... Полное производство с использованием обоих доков, как ожидается, начнется в марте 2023 год", - говорится в сообщении.
Оператор отметил, что по состоянию на 14 ноября работы по реконструкции, необходимые для начала первоначальных операций, включая загрузку всех трех линий сжижения, двух резервуаров для хранения СПГ и одного дока, были завершены примерно на 90%, а все работы по реконструкции планируется завершить к концу ноября.
Ранее компания сообщала, что ожидает частичного восстановления производства СПГ на заводе в октябре, а до этого полагала, что после произошедших в начале июня взрыва и пожара предприятие будет закрыто минимум на три месяца. Первоначальный же период простоя в связи с необходимостью устранения последствий аварии вообще оценивался в три недели.
Завод Freeport LNG в Техасе
, проектной мощностью 15 миллионов тонн в год, может сжижать до 2,1 миллиарда кубических футов в сутки, обеспечивая около 20% экспорта СПГ из США
. По данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны, в прошлом году экспорт американского СПГ достиг рекордного уровня - 9,7 миллиарда кубических футов в сутки.