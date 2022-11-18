https://ria.ru/20221118/spetsoperatsiya-1832660833.html

Спецоперация, 18 ноября: ВСУ умышленно убили российских военнопленных

Спецоперация, 18 ноября: ВСУ умышленно убили российских военнопленных - РИА Новости, 18.11.2022

Спецоперация, 18 ноября: ВСУ умышленно убили российских военнопленных

Минобороны РФ сообщило в пятницу, что военные Украины совершили намеренное убийство более 10 российских пленных. СК РФ возбудил уголовное дело по факту... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T22:12

2022-11-18T22:12

2022-11-18T22:12

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило в пятницу, что военные Украины совершили намеренное убийство более 10 российских пленных. СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.Ранее в пятницу в сети появилось видео расстрела российских военнопленных.СПЧ отправит видеоролик в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.Ход операцииМинобороны РФ сообщило в пятницу, что вооруженные силы страны в результате наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Опытное в ДНР.Также, по данным ведомства, украинские войска пытались атаковать в Харьковской области и в ЛНР, все попытки сорваны российской артиллерией и тяжелыми огнеметными системами, уничтожены более 50 украинских военнослужащих.Кроме того, российские войска отбили украинскую контратаку в районе Сладкого, Владимировки и Павловки в ДНР, - уничтожено более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, заявили в ведомстве.Как сообщили в министерстве, российские ВС нанесли в четверг удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и ОПК Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры, цели удара были достигнуты.В результате удара были поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия, уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Также была нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий, сказали в ведомстве.Российские системы ПВО за сутки сбили 10 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ураган", в районах населенных пунктов Стрелечья Харьковской области, Макеевка и Иловайск Донецкой Народной Республики, а также два украинских дрона в ЛНР и ДНР.Также была уничтожена украинская пусковая установка РСЗО "Ураган" в Харьковской области.Российские военнопленныеВ пятницу в интернете появился видеоролик, на котором снят расстрел российских военнопленных украинскими военнослужащими.По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к генсеку Совета Европы, директору БДИПЧ ОБСЕ и главе комитета Совета Европы с требованием осудить расстрел пленных.Минобороны РФ сообщило, что украинские военные совершили намеренное убийство военнослужащих России. По заявлению ведомства, это преступление никому не удастся представить в качестве "трагического исключения". При этом, указали в ведомстве, сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих. Также следователи принимают меры к идентификации лиц, которые сняли видео. Выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.Свою позицию высказали и на Смоленской площади. МИД РФ потребовал от международных организаций осудить "это вопиющее преступление" и провести его тщательное расследование, подчеркнув при этом, что все причастные к расстрелу будут установлены, от возмездия никто не уйдет.В свою очередь, Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило РИА Новости, что имеет в своем распоряжении соответствующие видеозаписи и изучает их.Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова сообщила, что в официальном порядке обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) по этому делу.Вокруг операцииВ Москве прокомментировали резолюцию, принятую ранее Советом управляющих МАГАТЭ, которая призывает Россию покинуть Запорожскую АЭС и отказаться от "необоснованных претензий" на владение атомной станцией.Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская сторона продолжит общение с организацией. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что подходы Совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС не отображают реальность.Тем временем представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не толкают Владимира Зеленского к переговорам с Россией, решение о готовности к ним примет Киев.Он также подчеркнул, что США не будут обсуждать с Россией окончание спецоперации без участия Украины, сейчас такие переговоры не ведутся.Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу выразил надежду на возвращение Киева за стол переговоров с Москвой и на проведение после саммита G20 "значимых" мирных переговоров по Украине.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221118/otvet-1832560431.html

https://ria.ru/20221118/obman-1832362589.html

https://ria.ru/20221113/zapad-1831055934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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