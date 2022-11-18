https://ria.ru/20221118/spetsoperatsiya-1832492793.html

Губернатор Вологодской области посетил бойцов в зоне спецоперации

Губернатор Вологодской области посетил бойцов в зоне спецоперации - РИА Новости, 18.11.2022

Губернатор Вологодской области посетил бойцов в зоне спецоперации

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что посетил бойцов из региона в зоне специальной военной операции и передал им квадрокоптеры, дизельные РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:41

2022-11-18T14:41

2022-11-18T14:41

специальная военная операция на украине

технологии

олег кувшинников

вологодская область

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832490917_0:0:904:510_1920x0_80_0_0_0a155a52869147ef456a3be2e1992f82.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что посетил бойцов из региона в зоне специальной военной операции и передал им квадрокоптеры, дизельные генераторы, рации, бинокли и приборы ночного видения."Посетил земляков в зоне СВО. Здесь те, кто встал в строй по зову сердца. Настоящие патриоты своей страны. Они ясно понимают всю важность спецоперации и задачи, которые перед ними стоят. Настрой у ребят боевой. В помощь бойцам привезли оборудование: квадрокоптеры, дизельные генераторы, современные рации, бинокли, ноутбуки, шанцевый инструмент, приборы ночного видения и многое другое", - написал он в своем Telegram- канале.Губернатор отметил, что груз с оборудованием сформирован по запросу руководства подразделения."Помогаем не словом, а делом. Пообщались с ребятами и командирами, посмотрели, как они живут, их быт, обмундирование, снаряжение и технику, передали приветы от родных. Бойцы рассказали, что еды, боеприпасов хватает, обмундирование удобное", - написал Кувшинников.Он отметил, что регион намерен и в дальнейшем помогать жителям региона, участвующим в спецоперации, а также их семьям."Настоящий русский характер, силу духа и воли – вот что я сегодня увидел в парнях, которые сейчас находятся в зоне СВО. Когда разговаривал с земляками, еще раз убедился: поставленная задача будет выполнена", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221118/pomosch-1832481710.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, олег кувшинников, вологодская область, частичная мобилизация в россии