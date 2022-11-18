https://ria.ru/20221118/spetsoperatsiya-1832492793.html
Губернатор Вологодской области посетил бойцов в зоне спецоперации
Губернатор Вологодской области посетил бойцов в зоне спецоперации - РИА Новости, 18.11.2022
Губернатор Вологодской области посетил бойцов в зоне спецоперации
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что посетил бойцов из региона в зоне специальной военной операции и передал им квадрокоптеры, дизельные РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:41
2022-11-18T14:41
2022-11-18T14:41
специальная военная операция на украине
технологии
олег кувшинников
вологодская область
частичная мобилизация в россии
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что посетил бойцов из региона в зоне специальной военной операции и передал им квадрокоптеры, дизельные генераторы, рации, бинокли и приборы ночного видения."Посетил земляков в зоне СВО. Здесь те, кто встал в строй по зову сердца. Настоящие патриоты своей страны. Они ясно понимают всю важность спецоперации и задачи, которые перед ними стоят. Настрой у ребят боевой. В помощь бойцам привезли оборудование: квадрокоптеры, дизельные генераторы, современные рации, бинокли, ноутбуки, шанцевый инструмент, приборы ночного видения и многое другое", - написал он в своем Telegram- канале.Губернатор отметил, что груз с оборудованием сформирован по запросу руководства подразделения."Помогаем не словом, а делом. Пообщались с ребятами и командирами, посмотрели, как они живут, их быт, обмундирование, снаряжение и технику, передали приветы от родных. Бойцы рассказали, что еды, боеприпасов хватает, обмундирование удобное", - написал Кувшинников.Он отметил, что регион намерен и в дальнейшем помогать жителям региона, участвующим в спецоперации, а также их семьям."Настоящий русский характер, силу духа и воли – вот что я сегодня увидел в парнях, которые сейчас находятся в зоне СВО. Когда разговаривал с земляками, еще раз убедился: поставленная задача будет выполнена", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20221118/pomosch-1832481710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, олег кувшинников, вологодская область, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Олег Кувшинников, Вологодская область, Частичная мобилизация в России
Губернатор Вологодской области посетил бойцов в зоне спецоперации
Вологодский губернатор Кувшинников привез бойцам в зону спецоперации квадрокоптеры и рации
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что посетил бойцов из региона в зоне специальной военной операции и передал им квадрокоптеры, дизельные генераторы, рации, бинокли и приборы ночного видения.
"Посетил земляков в зоне СВО. Здесь те, кто встал в строй по зову сердца. Настоящие патриоты своей страны. Они ясно понимают всю важность спецоперации и задачи, которые перед ними стоят. Настрой у ребят боевой. В помощь бойцам привезли оборудование: квадрокоптеры, дизельные генераторы, современные рации, бинокли, ноутбуки, шанцевый инструмент, приборы ночного видения и многое другое", - написал он в своем Telegram- канале.
Губернатор отметил, что груз с оборудованием сформирован по запросу руководства подразделения.
"Помогаем не словом, а делом. Пообщались с ребятами и командирами, посмотрели, как они живут, их быт, обмундирование, снаряжение и технику, передали приветы от родных. Бойцы рассказали, что еды, боеприпасов хватает, обмундирование удобное", - написал Кувшинников.
Он отметил, что регион намерен и в дальнейшем помогать жителям региона, участвующим в спецоперации, а также их семьям.
"Настоящий русский характер, силу духа и воли – вот что я сегодня увидел в парнях, которые сейчас находятся в зоне СВО. Когда разговаривал с земляками, еще раз убедился: поставленная задача будет выполнена", - отметил глава региона.