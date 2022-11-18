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Российские военные сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 18.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/spetsoperatsiya-1832463429.html
Российские военные сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении
Российские военные сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 18.11.2022
Российские военные сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ в Харьковской области и в ЛНР, заявили в Минобороны. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:22
2022-11-18T16:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ в Харьковской области и в ЛНР, заявили в Минобороны.Как уточняется, украинские военные пытались продвинуться к населенным пунктам Ягодное Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики.При этом ВСУ потеряли более 50 военнослужащих, два танка и пять бронеавтомобилей.Кроме того, российская армия освободила населенный пункт Опытное в Донецкой Народной Республике.При этом украинские подразделения пытались организовать контратаку в районах сел Сладкое, Владимировка и Павловка, чтобы остановить продвижение союзных сил.В ведомстве добавили, что ВСУ потеряли более ста человек, танк, три БМП, два бронетранспортера и семь автомобилей.На Краснолиманском направлении российские войска пресекли попытку украинских сил атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР. "В результате сосредоточенного огня российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля", — уточнили в военном ведомстве.Помимо этого, Минобороны отчиталось о нанесенном накануне ударе по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. По информации ведомства, все ракеты воздушного, морского и наземного базирования попали в цель."В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий", — отмечается в сводке.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Шевченково и Купянск (Харьковская область), а также Димитрово (подконтрольная Киеву часть Запорожской области), уничтожили 83 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 172 районах. Подразделения ПВО за сутки перехватили десять снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и HIMARS, сбили два украинских дрона.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221117/kontrol-1832222090.html
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россия
украина
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Конашенков о срыве атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ в Харьковской области и в ЛНР, заявили в Минобороны.
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безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:22 18.11.2022 (обновлено: 16:42 18.11.2022)
 
Российские военные сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении

Минобороны России: при атаке ВСУ на Купянском направлении уничтожены более 50 военных

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ в Харьковской области и в ЛНР, заявили в Минобороны.
"На Купянском направлении в результате огневого поражения российской артиллерией и тяжелыми огнеметными системами сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами", — сообщили в военном ведомстве.
Как уточняется, украинские военные пытались продвинуться к населенным пунктам Ягодное Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики.
При этом ВСУ потеряли более 50 военнослужащих, два танка и пять бронеавтомобилей.
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Кроме того, российская армия освободила населенный пункт Опытное в Донецкой Народной Республике.
При этом украинские подразделения пытались организовать контратаку в районах сел Сладкое, Владимировка и Павловка, чтобы остановить продвижение союзных сил.

"Ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены. Подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи", — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что ВСУ потеряли более ста человек, танк, три БМП, два бронетранспортера и семь автомобилей.
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"В результате сосредоточенного огня российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля", — уточнили в военном ведомстве.
Помимо этого, Минобороны отчиталось о нанесенном накануне ударе по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. По информации ведомства, все ракеты воздушного, морского и наземного базирования попали в цель.
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"В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий", — отмечается в сводке.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Шевченково и Купянск (Харьковская область), а также Димитрово (подконтрольная Киеву часть Запорожской области), уничтожили 83 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 172 районах. Подразделения ПВО за сутки перехватили десять снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и HIMARS, сбили два украинских дрона.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 ноября, 17:46Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.11.2022
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