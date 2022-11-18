https://ria.ru/20221118/sovbez-1832442620.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 18.11.2022
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:47
2022-11-18T12:47
2022-11-18T12:47
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По теме мы вас сориентируем", - сказал Песков журналистам, говоря о графике президента.
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политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Песков: Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза