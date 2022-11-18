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РЭЦ и РУДН подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы освоить новые рынки - РИА Новости, 18.11.2022
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РЭЦ и РУДН подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы освоить новые рынки
РЭЦ и РУДН подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы освоить новые рынки - РИА Новости, 18.11.2022
РЭЦ и РУДН подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы освоить новые рынки
Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и Российский университет дружбы народов (РУДН) будут совместно работать над подготовкой... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:31
2022-11-18T12:31
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
рудн
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и Российский университет дружбы народов (РУДН) будут совместно работать над подготовкой специалистов и предпринимателей, которые помогут России освоить новые рынки сбыта, рассказала генеральный директор Школы Алисия Никитина.Речь в первую очередь идет о странах Африки и Азии, Латинской Америки. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано 16 ноября."Сейчас, когда идет активная переориентация российского экспорта на африканский и азиатский регионы, а также Латинскую Америку, такое взаимовыгодное сотрудничество особенно важно", - сказала Никитина.По ее словам, такое сотрудничество открывает новые возможности по обмену опытом и экспертизой в сфере экспорта и предусматривает несколько направлений работы. "Университету это поможет готовить высококвалифицированные кадры, которые в скором будущем будут развивать торговые отношения с дружественными странами, а Школе экспорта - разрабатывать и применять на практике образовательные программы в сфере ВЭД именно с учетом страновой и региональной специфики", - отметила глава Школы.Так, Школа экспорта РЭЦ будет организовывать со студентами профильных магистерских программ проектную работу, тиражировать опыт университета в области экспорта образовательных услуг. Также планируется, что студенты РУДН будут проходить практику и стажировку в Группе РЭЦ, а также участвовать в мероприятиях Группы в качестве волонтеров.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), рудн, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), РУДН, Россия
12:31 18.11.2022
 

РЭЦ и РУДН подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы освоить новые рынки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и Российский университет дружбы народов (РУДН) будут совместно работать над подготовкой специалистов и предпринимателей, которые помогут России освоить новые рынки сбыта, рассказала генеральный директор Школы Алисия Никитина.
Речь в первую очередь идет о странах Африки и Азии, Латинской Америки. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано 16 ноября.
"Сейчас, когда идет активная переориентация российского экспорта на африканский и азиатский регионы, а также Латинскую Америку, такое взаимовыгодное сотрудничество особенно важно", - сказала Никитина.
По ее словам, такое сотрудничество открывает новые возможности по обмену опытом и экспертизой в сфере экспорта и предусматривает несколько направлений работы. "Университету это поможет готовить высококвалифицированные кадры, которые в скором будущем будут развивать торговые отношения с дружественными странами, а Школе экспорта - разрабатывать и применять на практике образовательные программы в сфере ВЭД именно с учетом страновой и региональной специфики", - отметила глава Школы.
Так, Школа экспорта РЭЦ будет организовывать со студентами профильных магистерских программ проектную работу, тиражировать опыт университета в области экспорта образовательных услуг. Также планируется, что студенты РУДН будут проходить практику и стажировку в Группе РЭЦ, а также участвовать в мероприятиях Группы в качестве волонтеров.
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 15:48
Министры промышленности из 18 регионов России изучили поддержку экспорта
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РУДНРоссия
 
 
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