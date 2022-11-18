https://ria.ru/20221118/soglashenie-1832435326.html
РЭЦ и РУДН подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы освоить новые рынки
РЭЦ и РУДН подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы освоить новые рынки - РИА Новости, 18.11.2022
РЭЦ и РУДН подписали соглашение о сотрудничестве, чтобы освоить новые рынки
Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и Российский университет дружбы народов (РУДН) будут совместно работать над подготовкой... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:31
2022-11-18T12:31
2022-11-18T12:31
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
рудн
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и Российский университет дружбы народов (РУДН) будут совместно работать над подготовкой специалистов и предпринимателей, которые помогут России освоить новые рынки сбыта, рассказала генеральный директор Школы Алисия Никитина.Речь в первую очередь идет о странах Африки и Азии, Латинской Америки. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано 16 ноября."Сейчас, когда идет активная переориентация российского экспорта на африканский и азиатский регионы, а также Латинскую Америку, такое взаимовыгодное сотрудничество особенно важно", - сказала Никитина.По ее словам, такое сотрудничество открывает новые возможности по обмену опытом и экспертизой в сфере экспорта и предусматривает несколько направлений работы. "Университету это поможет готовить высококвалифицированные кадры, которые в скором будущем будут развивать торговые отношения с дружественными странами, а Школе экспорта - разрабатывать и применять на практике образовательные программы в сфере ВЭД именно с учетом страновой и региональной специфики", - отметила глава Школы.Так, Школа экспорта РЭЦ будет организовывать со студентами профильных магистерских программ проектную работу, тиражировать опыт университета в области экспорта образовательных услуг. Также планируется, что студенты РУДН будут проходить практику и стажировку в Группе РЭЦ, а также участвовать в мероприятиях Группы в качестве волонтеров.
https://ria.ru/20221115/stazhirovka-1831652710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), рудн, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), РУДН, Россия
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) и Российский университет дружбы народов (РУДН) будут совместно работать над подготовкой специалистов и предпринимателей, которые помогут России освоить новые рынки сбыта, рассказала генеральный директор Школы Алисия Никитина.
Речь в первую очередь идет о странах Африки
и Азии
, Латинской Америки
. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано 16 ноября.
"Сейчас, когда идет активная переориентация российского экспорта на африканский и азиатский регионы, а также Латинскую Америку, такое взаимовыгодное сотрудничество особенно важно", - сказала Никитина.
По ее словам, такое сотрудничество открывает новые возможности по обмену опытом и экспертизой в сфере экспорта и предусматривает несколько направлений работы. "Университету это поможет готовить высококвалифицированные кадры, которые в скором будущем будут развивать торговые отношения с дружественными странами, а Школе экспорта - разрабатывать и применять на практике образовательные программы в сфере ВЭД именно с учетом страновой и региональной специфики", - отметила глава Школы.
Так, Школа экспорта РЭЦ будет организовывать со студентами профильных магистерских программ проектную работу, тиражировать опыт университета в области экспорта образовательных услуг. Также планируется, что студенты РУДН
будут проходить практику и стажировку в Группе РЭЦ, а также участвовать в мероприятиях Группы в качестве волонтеров.