Рейтинг@Mail.ru
Москвичам пообещали снегопад в ночь на 20 ноября - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221118/snegopad-1832388606.html
Москвичам пообещали снегопад в ночь на 20 ноября
Москвичам пообещали снегопад в ночь на 20 ноября - РИА Новости, 18.11.2022
Москвичам пообещали снегопад в ночь на 20 ноября
Снегопад ожидается в Москве в ночь на 20 ноября, выпадет около 5-7 миллиметров осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:23
2022-11-18T09:32
москва
общество
погода
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828043847_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_299e0edbcfeeee6910c67a7fca54925d.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Снегопад ожидается в Москве в ночь на 20 ноября, выпадет около 5-7 миллиметров осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Снегопад ожидает в ночь с субботы на воскресенье. По расчетам, которые есть сейчас, ожидается, что выпадет около 5-7 миллиметров осадков", - сказала Котилевская.По словам синоптика, за прошедшую ночь в Москве выпало около 1 миллиметра осадков, прирост снега составляет около 1 сантиметра.
https://realty.ria.ru/20221117/mosvodokanal-1832193033.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828043847_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_bcf685d34945935bee0fae4a2559d542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, погода, центр "фобос"
Москва, Общество, Погода, Центр "Фобос"
09:23 18.11.2022 (обновлено: 09:32 18.11.2022)
 
Москвичам пообещали снегопад в ночь на 20 ноября

Синоптик заявил, что в ночь на 20 ноября в Москве может выпасть до семи миллиметров снега

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЖенщина с зонтом идёт по Ленинскому проспекту во время снегопада в Москве
Женщина с зонтом идёт по Ленинскому проспекту во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Женщина с зонтом идёт по Ленинскому проспекту во время снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Снегопад ожидается в Москве в ночь на 20 ноября, выпадет около 5-7 миллиметров осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Снегопад ожидает в ночь с субботы на воскресенье. По расчетам, которые есть сейчас, ожидается, что выпадет около 5-7 миллиметров осадков", - сказала Котилевская.
По словам синоптика, за прошедшую ночь в Москве выпало около 1 миллиметра осадков, прирост снега составляет около 1 сантиметра.
Снегоуборочная техника чистит во время снегопада Садовое кольцо в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 13:49Москва Сегодня: мегаполис для жизни
"Мосводоканал" за два дня утилизировал в Москве 7 тысяч кубометров снега
 
МоскваОбществоПогодаЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала