https://ria.ru/20221118/snegopad-1832388606.html

Москвичам пообещали снегопад в ночь на 20 ноября

Москвичам пообещали снегопад в ночь на 20 ноября - РИА Новости, 18.11.2022

Москвичам пообещали снегопад в ночь на 20 ноября

Снегопад ожидается в Москве в ночь на 20 ноября, выпадет около 5-7 миллиметров осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T09:23

2022-11-18T09:23

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общество

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центр "фобос"

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Снегопад ожидается в Москве в ночь на 20 ноября, выпадет около 5-7 миллиметров осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Снегопад ожидает в ночь с субботы на воскресенье. По расчетам, которые есть сейчас, ожидается, что выпадет около 5-7 миллиметров осадков", - сказала Котилевская.По словам синоптика, за прошедшую ночь в Москве выпало около 1 миллиметра осадков, прирост снега составляет около 1 сантиметра.

https://realty.ria.ru/20221117/mosvodokanal-1832193033.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, центр "фобос"