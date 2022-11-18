https://ria.ru/20221118/snegopad-1832388606.html
Москвичам пообещали снегопад в ночь на 20 ноября
Москвичам пообещали снегопад в ночь на 20 ноября - РИА Новости, 18.11.2022
Москвичам пообещали снегопад в ночь на 20 ноября
Снегопад ожидается в Москве в ночь на 20 ноября, выпадет около 5-7 миллиметров осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:23
2022-11-18T09:23
2022-11-18T09:32
москва
общество
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Снегопад ожидается в Москве в ночь на 20 ноября, выпадет около 5-7 миллиметров осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Снегопад ожидает в ночь с субботы на воскресенье. По расчетам, которые есть сейчас, ожидается, что выпадет около 5-7 миллиметров осадков", - сказала Котилевская.По словам синоптика, за прошедшую ночь в Москве выпало около 1 миллиметра осадков, прирост снега составляет около 1 сантиметра.
https://realty.ria.ru/20221117/mosvodokanal-1832193033.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, погода, центр "фобос"
Москва, Общество, Погода, Центр "Фобос"
09:23 18.11.2022 (обновлено: 09:32 18.11.2022)
Москвичам пообещали снегопад в ночь на 20 ноября
Синоптик заявил, что в ночь на 20 ноября в Москве может выпасть до семи миллиметров снега
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Снегопад ожидается в Москве в ночь на 20 ноября, выпадет около 5-7 миллиметров осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Снегопад ожидает в ночь с субботы на воскресенье. По расчетам, которые есть сейчас, ожидается, что выпадет около 5-7 миллиметров осадков", - сказала Котилевская.
По словам синоптика, за прошедшую ночь в Москве выпало около 1 миллиметра осадков, прирост снега составляет около 1 сантиметра.