https://ria.ru/20221118/skver-1832535014.html
В Липецке в рамках нацпроекта благоустроят сквер
В Липецке в рамках нацпроекта благоустроят сквер - РИА Новости, 18.11.2022
В Липецке в рамках нацпроекта благоустроят сквер
Территория возле авиацентра имени В.П. Чкалова в Липецке преобразится к следующему году благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:24
2022-11-18T16:24
2022-11-18T16:39
липецкая область
игорь артамонов
общество
липецк
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ЛИПЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Территория возле авиацентра имени В.П. Чкалова в Липецке преобразится к следующему году благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, работы уже начались. Специалисты прокладывают кабель электроснабжения для современного освещения. Если позволят погодные условия, в этом году будут установлены световые опоры. Артамонов сообщил, что на втором этапе благоустройства заасфальтируют пешеходные дорожки, устроят дренажную систему, проведут озеленение."Это общественное пространство находится в центре города рядом со знаковыми достопримечательностями: памятником героям-летчикам, авиацентром, кукольным театром, парком "Быханов сад". После преображения оно прекрасно дополнит микрорайон", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221116/festival-1831962963.html
липецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, общество, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество, Липецк
ЛИПЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Территория возле авиацентра имени В.П. Чкалова в Липецке преобразится к следующему году благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, работы уже начались. Специалисты прокладывают кабель электроснабжения для современного освещения. Если позволят погодные условия, в этом году будут установлены световые опоры.
Артамонов сообщил, что на втором этапе благоустройства заасфальтируют пешеходные дорожки, устроят дренажную систему, проведут озеленение.
"Это общественное пространство находится в центре города рядом со знаковыми достопримечательностями: памятником героям-летчикам, авиацентром, кукольным театром, парком "Быханов сад". После преображения оно прекрасно дополнит микрорайон", – сказал Артамонов
.