https://ria.ru/20221118/skver-1832535014.html

В Липецке в рамках нацпроекта благоустроят сквер

В Липецке в рамках нацпроекта благоустроят сквер - РИА Новости, 18.11.2022

В Липецке в рамках нацпроекта благоустроят сквер

Территория возле авиацентра имени В.П. Чкалова в Липецке преобразится к следующему году благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:24

2022-11-18T16:24

2022-11-18T16:39

липецкая область

игорь артамонов

общество

липецк

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ЛИПЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Территория возле авиацентра имени В.П. Чкалова в Липецке преобразится к следующему году благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, работы уже начались. Специалисты прокладывают кабель электроснабжения для современного освещения. Если позволят погодные условия, в этом году будут установлены световые опоры. Артамонов сообщил, что на втором этапе благоустройства заасфальтируют пешеходные дорожки, устроят дренажную систему, проведут озеленение."Это общественное пространство находится в центре города рядом со знаковыми достопримечательностями: памятником героям-летчикам, авиацентром, кукольным театром, парком "Быханов сад". После преображения оно прекрасно дополнит микрорайон", – сказал Артамонов.

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липецк

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Артем Смирнов

игорь артамонов, общество, липецк