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В Липецке в рамках нацпроекта благоустроят сквер - РИА Новости, 18.11.2022
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Липецкая область
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В Липецке в рамках нацпроекта благоустроят сквер
В Липецке в рамках нацпроекта благоустроят сквер - РИА Новости, 18.11.2022
В Липецке в рамках нацпроекта благоустроят сквер
Территория возле авиацентра имени В.П. Чкалова в Липецке преобразится к следующему году благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:24
2022-11-18T16:39
липецкая область
игорь артамонов
общество
липецк
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ЛИПЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Территория возле авиацентра имени В.П. Чкалова в Липецке преобразится к следующему году благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, работы уже начались. Специалисты прокладывают кабель электроснабжения для современного освещения. Если позволят погодные условия, в этом году будут установлены световые опоры. Артамонов сообщил, что на втором этапе благоустройства заасфальтируют пешеходные дорожки, устроят дренажную систему, проведут озеленение."Это общественное пространство находится в центре города рядом со знаковыми достопримечательностями: памятником героям-летчикам, авиацентром, кукольным театром, парком "Быханов сад". После преображения оно прекрасно дополнит микрорайон", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, общество, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество, Липецк
16:24 18.11.2022 (обновлено: 16:39 18.11.2022)
 

В Липецке в рамках нацпроекта благоустроят сквер

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Территория возле авиацентра имени В.П. Чкалова в Липецке преобразится к следующему году благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, работы уже начались. Специалисты прокладывают кабель электроснабжения для современного освещения. Если позволят погодные условия, в этом году будут установлены световые опоры.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 15:51Липецкая область
В Липецкой области пройдет традиционный гастрономический фестиваль
Артамонов сообщил, что на втором этапе благоустройства заасфальтируют пешеходные дорожки, устроят дренажную систему, проведут озеленение.
"Это общественное пространство находится в центре города рядом со знаковыми достопримечательностями: памятником героям-летчикам, авиацентром, кукольным театром, парком "Быханов сад". После преображения оно прекрасно дополнит микрорайон", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновОбществоЛипецк
 
 
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