https://ria.ru/20221118/siriya-1832426771.html

Жителя Татарстана осудили на девять лет за финансирование боевиков в Сирии

Жителя Татарстана осудили на девять лет за финансирование боевиков в Сирии - РИА Новости, 18.11.2022

Жителя Татарстана осудили на девять лет за финансирование боевиков в Сирии

Центральный окружной военный суд Самары приговорил жителя Татарстана к девяти годам лишения свободы за перевод денег боевикам в Сирию, сообщает управление ФСБ... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:01

2022-11-18T12:01

2022-11-18T12:01

происшествия

сирия

россия

самара

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Центральный окружной военный суд Самары приговорил жителя Татарстана к девяти годам лишения свободы за перевод денег боевикам в Сирию, сообщает управление ФСБ России по Татарстану."Управлением ФСБ России по Республике Татарстан в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность жителя РТ – пособника международного террористического сообщества "Катиба Таухид валь-Джихад"* Маткасымова А.А.", - говорится в сообщении.По данным УФСБ, Маткасымов по указанию террористов переводил денежные средства на нужды боевиков, находящихся на подконтрольной террористам зоне в Сирии. В отношении подозреваемого было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".Маткасымов был задержан, при нем обнаружены и изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также иные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность."Приговором Центрального окружного военного суда Самары Маткасымов А.А. осужден к 9 годам лишения свободы, из которых 3 года и 6 месяцев в тюрьме, а оставшиеся - в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу", - уточняет ведомство.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20221114/velikobritaniya-1831468266.html

https://ria.ru/20221118/terakt-1832403963.html

сирия

россия

самара

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, сирия, россия, самара, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика татарстан (татарстан)