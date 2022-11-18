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Жителя Татарстана осудили на девять лет за финансирование боевиков в Сирии - РИА Новости, 18.11.2022
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Жителя Татарстана осудили на девять лет за финансирование боевиков в Сирии
Жителя Татарстана осудили на девять лет за финансирование боевиков в Сирии - РИА Новости, 18.11.2022
Жителя Татарстана осудили на девять лет за финансирование боевиков в Сирии
Центральный окружной военный суд Самары приговорил жителя Татарстана к девяти годам лишения свободы за перевод денег боевикам в Сирию, сообщает управление ФСБ... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:01
2022-11-18T12:01
происшествия
сирия
россия
самара
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Центральный окружной военный суд Самары приговорил жителя Татарстана к девяти годам лишения свободы за перевод денег боевикам в Сирию, сообщает управление ФСБ России по Татарстану."Управлением ФСБ России по Республике Татарстан в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность жителя РТ – пособника международного террористического сообщества "Катиба Таухид валь-Джихад"* Маткасымова А.А.", - говорится в сообщении.По данным УФСБ, Маткасымов по указанию террористов переводил денежные средства на нужды боевиков, находящихся на подконтрольной террористам зоне в Сирии. В отношении подозреваемого было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".Маткасымов был задержан, при нем обнаружены и изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также иные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность."Приговором Центрального окружного военного суда Самары Маткасымов А.А. осужден к 9 годам лишения свободы, из которых 3 года и 6 месяцев в тюрьме, а оставшиеся - в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу", - уточняет ведомство.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20221114/velikobritaniya-1831468266.html
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сирия
россия
самара
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происшествия, сирия, россия, самара, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Сирия, Россия, Самара, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Татарстан (Татарстан)
12:01 18.11.2022
 
Жителя Татарстана осудили на девять лет за финансирование боевиков в Сирии

Жителя Татарстана осудили на девять лет за перевод средств террористам в Сирии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КАЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Центральный окружной военный суд Самары приговорил жителя Татарстана к девяти годам лишения свободы за перевод денег боевикам в Сирию, сообщает управление ФСБ России по Татарстану.
"Управлением ФСБ России по Республике Татарстан в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность жителя РТ – пособника международного террористического сообщества "Катиба Таухид валь-Джихад"* Маткасымова А.А.", - говорится в сообщении.
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По данным УФСБ, Маткасымов по указанию террористов переводил денежные средства на нужды боевиков, находящихся на подконтрольной террористам зоне в Сирии. В отношении подозреваемого было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".
Маткасымов был задержан, при нем обнаружены и изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также иные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность.
"Приговором Центрального окружного военного суда Самары Маткасымов А.А. осужден к 9 годам лишения свободы, из которых 3 года и 6 месяцев в тюрьме, а оставшиеся - в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу", - уточняет ведомство.
* Террористическая организация, запрещена в России
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ПроисшествияСирияРоссияСамараФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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