https://ria.ru/20221118/siriya-1832426771.html
Жителя Татарстана осудили на девять лет за финансирование боевиков в Сирии
Жителя Татарстана осудили на девять лет за финансирование боевиков в Сирии - РИА Новости, 18.11.2022
Жителя Татарстана осудили на девять лет за финансирование боевиков в Сирии
Центральный окружной военный суд Самары приговорил жителя Татарстана к девяти годам лишения свободы за перевод денег боевикам в Сирию, сообщает управление ФСБ... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:01
2022-11-18T12:01
2022-11-18T12:01
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КАЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Центральный окружной военный суд Самары приговорил жителя Татарстана к девяти годам лишения свободы за перевод денег боевикам в Сирию, сообщает управление ФСБ России по Татарстану."Управлением ФСБ России по Республике Татарстан в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность жителя РТ – пособника международного террористического сообщества "Катиба Таухид валь-Джихад"* Маткасымова А.А.", - говорится в сообщении.По данным УФСБ, Маткасымов по указанию террористов переводил денежные средства на нужды боевиков, находящихся на подконтрольной террористам зоне в Сирии. В отношении подозреваемого было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".Маткасымов был задержан, при нем обнаружены и изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также иные доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность."Приговором Центрального окружного военного суда Самары Маткасымов А.А. осужден к 9 годам лишения свободы, из которых 3 года и 6 месяцев в тюрьме, а оставшиеся - в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу", - уточняет ведомство.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20221114/velikobritaniya-1831468266.html
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происшествия, сирия, россия, самара, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Сирия, Россия, Самара, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Татарстан (Татарстан)
Жителя Татарстана осудили на девять лет за финансирование боевиков в Сирии
Жителя Татарстана осудили на девять лет за перевод средств террористам в Сирии