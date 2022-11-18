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В Кировской области к концу 2025 года построят 13 новых школ
В Кировской области к концу 2025 года построят 13 новых школ - РИА Новости, 18.11.2022
В Кировской области к концу 2025 года построят 13 новых школ
Еще 13 школ появятся в Кировской области к концу 2025 года, это предусматривает проект бюджета региона, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:54
2022-11-18T16:54
2022-11-18T16:54
кировская область
киров
кировская область
слободской
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Еще 13 школ появятся в Кировской области к концу 2025 года, это предусматривает проект бюджета региона, сообщает пресс-служба областного правительства.Депутаты регионального законодательного собрания в пятницу одобрили в первом чтении проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.Также в бюджет на 2023 год заложены средства на обеспечение безопасности в школах и учреждениях среднего профессионального образования на территории всей области.На сферу здравоохранения в проекте областного бюджета предусмотрены 13,4 миллиарда рублей. Продолжится оснащение больниц медицинским оборудованием, проведение капитального ремонта, приобретение транспорта, быстровозводимых модульных конструкций для размещения в них фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. Предусмотрены средства на завершение строительство детской поликлиники в Слободском, на строительство двух новых поликлиник в Кильмези и Нолинске. Значительные средства бюджета направляются на социальную поддержку, в том числе семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции."Культуре выделят 1,1 миллиарда рублей. Часть средств пойдет на реставрацию 6 учреждений культуры в рамках подготовки к празднованию 650-летия Кирова. Также средства заложены на поддержку инициатив граждан по улучшению инфраструктуры города Кирова к его юбилею", - подчеркивается в сообщении.В 2023 году продолжится строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения. На эти цели планируется направить более 520 миллионов рублей, которые будут предоставлены 7 муниципальным образованиям — Верхнекамскому, Омутнинскому, Советскому районам, Опаринскому муниципальному округу и городам Вятские Поляны, Котельнич и Киров.На программу расселения аварийного жилищного фонда в областном бюджете на 2023 год предусмотрены 2,1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20221026/tsentr-1827001306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киров, кировская область, слободской, общество
Кировская область, Киров, Кировская область, Слободской, Общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Еще 13 школ появятся в Кировской области к концу 2025 года, это предусматривает проект бюджета региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
Депутаты регионального законодательного собрания в пятницу одобрили в первом чтении проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
"Бюджет, как и в предыдущие годы, останется социально ориентированным. На социальные расходы планируют выделить 52,3 миллиарда рублей, или 62%. Из них расходы на образование — 21,5 миллиарда рублей. Сохранятся выплаты за классное руководство, обеспечение горячим питанием школьников 1-4 классов, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, учреждений среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.
Также в бюджет на 2023 год заложены средства на обеспечение безопасности в школах и учреждениях среднего профессионального образования на территории всей области.
"Значительный объем средств областного бюджета планируется направить на реализацию национальных проектов — 35,4 миллиарда рублей за три года. Так, в рамках национального проекта "Образование" продолжится строительство школ. К концу 2023 года должно быть введено в эксплуатацию 10 школ и пристроев на 10 тысяч мест, к концу 2024 года — 3 школы на 2,1 тысячи мест", - отмечается в сообщении.
На сферу здравоохранения в проекте областного бюджета предусмотрены 13,4 миллиарда рублей. Продолжится оснащение больниц медицинским оборудованием, проведение капитального ремонта, приобретение транспорта, быстровозводимых модульных конструкций для размещения в них фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. Предусмотрены средства на завершение строительство детской поликлиники в Слободском, на строительство двух новых поликлиник в Кильмези и Нолинске. Значительные средства бюджета направляются на социальную поддержку, в том числе семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции.
"Культуре выделят 1,1 миллиарда рублей. Часть средств пойдет на реставрацию 6 учреждений культуры в рамках подготовки к празднованию 650-летия Кирова. Также средства заложены на поддержку инициатив граждан по улучшению инфраструктуры города Кирова к его юбилею", - подчеркивается в сообщении.
В 2023 году продолжится строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения. На эти цели планируется направить более 520 миллионов рублей, которые будут предоставлены 7 муниципальным образованиям — Верхнекамскому, Омутнинскому, Советскому районам, Опаринскому муниципальному округу и городам Вятские Поляны, Котельнич и Киров.
На программу расселения аварийного жилищного фонда в областном бюджете на 2023 год предусмотрены 2,1 миллиарда рублей.