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В Кировской области к концу 2025 года построят 13 новых школ

В Кировской области к концу 2025 года построят 13 новых школ - РИА Новости, 18.11.2022

В Кировской области к концу 2025 года построят 13 новых школ

Еще 13 школ появятся в Кировской области к концу 2025 года, это предусматривает проект бюджета региона, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:54

2022-11-18T16:54

2022-11-18T16:54

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кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Еще 13 школ появятся в Кировской области к концу 2025 года, это предусматривает проект бюджета региона, сообщает пресс-служба областного правительства.Депутаты регионального законодательного собрания в пятницу одобрили в первом чтении проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.Также в бюджет на 2023 год заложены средства на обеспечение безопасности в школах и учреждениях среднего профессионального образования на территории всей области.На сферу здравоохранения в проекте областного бюджета предусмотрены 13,4 миллиарда рублей. Продолжится оснащение больниц медицинским оборудованием, проведение капитального ремонта, приобретение транспорта, быстровозводимых модульных конструкций для размещения в них фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. Предусмотрены средства на завершение строительство детской поликлиники в Слободском, на строительство двух новых поликлиник в Кильмези и Нолинске. Значительные средства бюджета направляются на социальную поддержку, в том числе семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции."Культуре выделят 1,1 миллиарда рублей. Часть средств пойдет на реставрацию 6 учреждений культуры в рамках подготовки к празднованию 650-летия Кирова. Также средства заложены на поддержку инициатив граждан по улучшению инфраструктуры города Кирова к его юбилею", - подчеркивается в сообщении.В 2023 году продолжится строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения. На эти цели планируется направить более 520 миллионов рублей, которые будут предоставлены 7 муниципальным образованиям — Верхнекамскому, Омутнинскому, Советскому районам, Опаринскому муниципальному округу и городам Вятские Поляны, Котельнич и Киров.На программу расселения аварийного жилищного фонда в областном бюджете на 2023 год предусмотрены 2,1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221026/tsentr-1827001306.html

https://ria.ru/20221101/most-1828472392.html

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Алёна Пава

киров, кировская область, слободской, общество