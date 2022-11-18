https://ria.ru/20221118/sheskharis-1832529753.html

"Транснефть" опровергла сообщения о нападении беспилотника на "Шесхарис"

"Транснефть" опровергла сообщения о нападении беспилотника на "Шесхарис" - РИА Новости, 18.11.2022

"Транснефть" опровергла сообщения о нападении беспилотника на "Шесхарис"

Публикации об атаке подводного дрона на нефтегавань под Новороссийском не соответствуют действительности, заявил советник президента "Транснефти" Игорь Демин. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:09

2022-11-18T16:09

2022-11-18T17:05

транснефть

игорь демин

вооруженные силы украины

новороссийск

краснодарский край

западная сибирь

россия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Публикации об атаке подводного дрона на нефтегавань под Новороссийском не соответствуют действительности, заявил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.Об атаке на объект в пятницу сообщил Telegram-канал Mash.Утверждалось, что нефтегавань получила минимальные повреждения, которые не повлияли на ее работу.Перевалочный комплекс "Шесхарис" расположен в Новороссийске и входит в структуру АО "Черномортранснефть" — дочернего общества ПАО "Транснефть".Это конечная точка магистральных трубопроводов компании в Краснодарском крае, обеспечивающих транспортировку нефти месторождений Западной Сибири, Азербайджана, Казахстана.

https://ria.ru/20221117/krym-1832175488.html

https://ria.ru/20221030/ataka-1827909299.html

новороссийск

краснодарский край

западная сибирь

россия

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транснефть, игорь демин, вооруженные силы украины, новороссийск, краснодарский край, западная сибирь, россия