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"Транснефть" опровергла сообщения о нападении беспилотника на "Шесхарис" - РИА Новости, 18.11.2022
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"Транснефть" опровергла сообщения о нападении беспилотника на "Шесхарис"
"Транснефть" опровергла сообщения о нападении беспилотника на "Шесхарис" - РИА Новости, 18.11.2022
"Транснефть" опровергла сообщения о нападении беспилотника на "Шесхарис"
Публикации об атаке подводного дрона на нефтегавань под Новороссийском не соответствуют действительности, заявил советник президента "Транснефти" Игорь Демин. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:09
2022-11-18T17:05
транснефть
игорь демин
вооруженные силы украины
новороссийск
краснодарский край
западная сибирь
россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Публикации об атаке подводного дрона на нефтегавань под Новороссийском не соответствуют действительности, заявил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.Об атаке на объект в пятницу сообщил Telegram-канал Mash.Утверждалось, что нефтегавань получила минимальные повреждения, которые не повлияли на ее работу.Перевалочный комплекс "Шесхарис" расположен в Новороссийске и входит в структуру АО "Черномортранснефть" — дочернего общества ПАО "Транснефть".Это конечная точка магистральных трубопроводов компании в Краснодарском крае, обеспечивающих транспортировку нефти месторождений Западной Сибири, Азербайджана, Казахстана.
https://ria.ru/20221117/krym-1832175488.html
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транснефть, игорь демин, вооруженные силы украины, новороссийск, краснодарский край, западная сибирь, россия
Транснефть, Игорь Демин, Вооруженные силы Украины, Новороссийск, Краснодарский край, Западная Сибирь, Россия
16:09 18.11.2022 (обновлено: 17:05 18.11.2022)
 
"Транснефть" опровергла сообщения о нападении беспилотника на "Шесхарис"

"Транснефть" опровергла данные о нападении беспилотника на "Шесхарис" под Новороссийском

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкТанкеры у нефтяного терминала "Шесхарис" в Новороссийске
Танкеры у нефтяного терминала Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Танкеры у нефтяного терминала "Шесхарис" в Новороссийске. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Публикации об атаке подводного дрона на нефтегавань под Новороссийском не соответствуют действительности, заявил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"Информация о нападении морского беспилотника на нефтегавань "Шесхарис" неправдива. Повреждений никаких нет", — подчеркнул представитель компании.
Об атаке на объект в пятницу сообщил Telegram-канал Mash.
Утверждалось, что нефтегавань получила минимальные повреждения, которые не повлияли на ее работу.
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Перевалочный комплекс "Шесхарис" расположен в Новороссийске и входит в структуру АО "Черномортранснефть" — дочернего общества ПАО "Транснефть".
Это конечная точка магистральных трубопроводов компании в Краснодарском крае, обеспечивающих транспортировку нефти месторождений Западной Сибири, Азербайджана, Казахстана.
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ТранснефтьИгорь ДеминВооруженные силы УкраиныНовороссийскКраснодарский крайЗападная СибирьРоссия
 
 
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