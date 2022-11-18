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Австрия не поддержит присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне - РИА Новости, 18.11.2022
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Австрия не поддержит присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне
Австрия не поддержит присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне - РИА Новости, 18.11.2022
Австрия не поддержит присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне
Австрия не поддержит присоединение к Шенгенской зоне Болгарии и Румынии, сообщил глава МВД Герхард Карнер. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:25
2022-11-18T18:47
австрия
болгария
румыния
шенгенская зона
туризм
новости - туризм
евросоюз
европарламент
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ВЕНА, 18 ноя - РИА Новости. Австрия не поддержит присоединение к Шенгенской зоне Болгарии и Румынии, сообщил глава МВД Герхард Карнер."Как министр внутренних дел, который отвечает за безопасность, я говорю четкое нет", - заявил министр в эфире радиостанции О1, комментируя планы расширения Шенгенской зоны, добавив, что миграционная система в ЕС "не работоспособна", пограничный контроль не осуществляется в должной мере, поэтому все больше государств-членов Евросоюза вынуждены самостоятельно защищать собственные границы.Ранее депутаты Европарламента призвали Совет ЕС как можно быстрее одобрить решение по интеграции Болгарии и Румынии в Шенгенское пространство, эти страны, по мнению европарламентариев, соответствуют всем требуемым критериям.
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австрия, болгария, румыния, шенгенская зона, туризм, новости - туризм, евросоюз, европарламент, в мире
Австрия, Болгария, Румыния, Шенгенская зона, Туризм, Новости - Туризм, Евросоюз, Европарламент, В мире
18:25 18.11.2022 (обновлено: 18:47 18.11.2022)
 
Австрия не поддержит присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне

Глава МВД Карнер: Австрия не поддержит присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Австрии
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Австрии. Архивное фото
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ВЕНА, 18 ноя - РИА Новости. Австрия не поддержит присоединение к Шенгенской зоне Болгарии и Румынии, сообщил глава МВД Герхард Карнер.
"Как министр внутренних дел, который отвечает за безопасность, я говорю четкое нет", - заявил министр в эфире радиостанции О1, комментируя планы расширения Шенгенской зоны, добавив, что миграционная система в ЕС "не работоспособна", пограничный контроль не осуществляется в должной мере, поэтому все больше государств-членов Евросоюза вынуждены самостоятельно защищать собственные границы.
Ранее депутаты Европарламента призвали Совет ЕС как можно быстрее одобрить решение по интеграции Болгарии и Румынии в Шенгенское пространство, эти страны, по мнению европарламентариев, соответствуют всем требуемым критериям.
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