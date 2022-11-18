https://ria.ru/20221118/sertifikaty-1832525833.html

В 2022 году рекордное число молодых ямальских семей получат жилсертификаты

В 2022 году рекордное число молодых ямальских семей получат жилсертификаты - РИА Новости, 18.11.2022

В 2022 году рекордное число молодых ямальских семей получат жилсертификаты

В 2022 году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) жилищные сертификаты получит рекордное число молодых семей, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:58

2022-11-18T15:58

2022-11-18T15:58

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

общество

жилье

приуральский район

лабытнанги

губкинский

нацпроекты

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. В 2022 году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) жилищные сертификаты получит рекордное число молодых семей, сообщает пресс-служба главы региона."Благодаря решению губернатора Дмитрия Артюхова и перераспределению средств жилищного ведомства число участников окружной программы выросло более чем в два раза и составит в этом году около 1350 человек. Количество семей является рекордным с момента начала реализации программы в 2005 году", - говорится в сообщении.Пятьдесят дополнительных сертификатов направлены молодым семьям в Ямальском, Надымском, Приуральском районах, городах Лабытнанги и Губкинский. И это уже второе увеличение количества получателей в этом году. Ранее благодаря дополнительному финансированию сертификаты получили около 700 семей, проживающих в аварийном жилье или имеющих ипотечные займы.Жилищная программа содействует решению задач нацпроектов "Демография" и "Жилье и городская среда", а также позволяет увеличить возможность расселения миллиона квадратных метров аварийного жилья до 2025 года.Поддержка семей на Ямале выполняется комплексно. В рамках региональной программы размер выплаты увеличивается в соответствии с количеством детей в семье. После рождения второго и последующих детей молодая семья получает региональный маткапитал, который также может потратить на улучшение жилищных условий.Программа для молодых семей пользуется большим спросом среди ямальцев. За три года мерой воспользовалось более 2,5 тысячи семей. Средний размер выплаты в этом году составляет 1,6 миллиона рублей, уточняют власти.

https://ria.ru/20221103/sertifikaty-1828954009.html

https://ria.ru/20221110/programma-1830540740.html

приуральский район

лабытнанги

губкинский

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Алёна Пава

дмитрий артюхов, общество, жилье, приуральский район, лабытнанги, губкинский, нацпроекты