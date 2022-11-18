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В продуктовой сделке необходимо отследить движение судов, считает эксперт - РИА Новости, 18.11.2022
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В продуктовой сделке необходимо отследить движение судов, считает эксперт
В продуктовой сделке необходимо отследить движение судов, считает эксперт - РИА Новости, 18.11.2022
В продуктовой сделке необходимо отследить движение судов, считает эксперт
Продление продуктовой сделки положительно скажется на африканских странах, но необходимо отследить, действительно ли увеличатся поставки в Африку, заявил РИА... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:21
2022-11-18T11:21
экономика
африка
россия
турция
оон
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КАИР, 18 ноя – РИА Новости. Продление продуктовой сделки положительно скажется на африканских странах, но необходимо отследить, действительно ли увеличатся поставки в Африку, заявил РИА Новости директор базирующегося в Каире Азиатского центра исследований Ахмад Мустафа.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о достижении соглашения по продлению продуктовой сделки на 120 дней. В российском МИД подтвердили продление соглашения.По словам Мустафы, решение верное, но он напомнил, что российская сторона выражала негодование в связи с тем, что львиная доля поставок зерна уходит в европейские страны, а не в беднейшие в Африке."Данное решение положительно скажется на африканских странах, в которых нарушились цепочки поставок продукции. Полагаю, теперь после продления сделки, благодаря отслеживанию маршрутов судов с зерном мы увидим, получат ли африканские страны продукцию и пользу от сделки или же суда опять пойдут на Запад, как в первый этап действия договоренности", - заявил эксперт.Он отметил, что в свете укрепления отношений Москвы с рядом африканских стран тема продовольственной безопасности выходит на первый план.Согласно последним данным ООН, которые были опубликованы в середине ноября, больше всего зерна из украинских портов было вывезено в страны Западной Европы - всего 4,8 миллиона тонн, 4,1 миллиона тонн были отправлены в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на третьем месте страны Африки с 1,4 миллиона тонн, и на четвертом - страны Восточной Европы, куда были отправлены 306,8 тысячи тонн. Всего за период действия "черноморской инициативы" общий объем поставок превысил 10,7 миллиона тонн, а лидерами по принимаемому продовольствию являются – Испания (порядка 2 миллиона тонн), Турция (около 1,4 миллиона тонн), Китай (1,2 миллиона тонн), Италия (950 тысяч тонн), Нидерланды (около 654 тысяч тонн).В Европе претензии России отвергают, заявляя, что их порты служат перевалочными пунктами, откуда оно расходится по миру, в том числе в беднейшие страны Африки. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва запросила у ООН статистику о конечных получателях зерна, которое вывозится из украинских портов в рамках продуктовой сделки, но, судя по всему, ответа пока нет.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 19 ноября.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работала.
https://ria.ru/20221117/sdelka-1832215823.html
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экономика, африка, россия, турция, оон
Экономика, Африка, Россия, Турция, ООН
11:21 18.11.2022
 
В продуктовой сделке необходимо отследить движение судов, считает эксперт

Эксперт Мустафа: в продуктовой сделке надо отследить, получит ли Африка больше зерна

© OZAN KOSEГрузовое судно Asl Tia, перевозящее украинское зерно, в проливе Босфор в Стамбуле
Грузовое судно Asl Tia, перевозящее украинское зерно, в проливе Босфор в Стамбуле
© OZAN KOSE
Грузовое судно Asl Tia, перевозящее украинское зерно, в проливе Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 18 ноя – РИА Новости. Продление продуктовой сделки положительно скажется на африканских странах, но необходимо отследить, действительно ли увеличатся поставки в Африку, заявил РИА Новости директор базирующегося в Каире Азиатского центра исследований Ахмад Мустафа.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о достижении соглашения по продлению продуктовой сделки на 120 дней. В российском МИД подтвердили продление соглашения.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 14:56
Песков прокомментировал продление зерновой сделки
По словам Мустафы, решение верное, но он напомнил, что российская сторона выражала негодование в связи с тем, что львиная доля поставок зерна уходит в европейские страны, а не в беднейшие в Африке.
"Данное решение положительно скажется на африканских странах, в которых нарушились цепочки поставок продукции. Полагаю, теперь после продления сделки, благодаря отслеживанию маршрутов судов с зерном мы увидим, получат ли африканские страны продукцию и пользу от сделки или же суда опять пойдут на Запад, как в первый этап действия договоренности", - заявил эксперт.
Он отметил, что в свете укрепления отношений Москвы с рядом африканских стран тема продовольственной безопасности выходит на первый план.
Согласно последним данным ООН, которые были опубликованы в середине ноября, больше всего зерна из украинских портов было вывезено в страны Западной Европы - всего 4,8 миллиона тонн, 4,1 миллиона тонн были отправлены в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на третьем месте страны Африки с 1,4 миллиона тонн, и на четвертом - страны Восточной Европы, куда были отправлены 306,8 тысячи тонн. Всего за период действия "черноморской инициативы" общий объем поставок превысил 10,7 миллиона тонн, а лидерами по принимаемому продовольствию являются – Испания (порядка 2 миллиона тонн), Турция (около 1,4 миллиона тонн), Китай (1,2 миллиона тонн), Италия (950 тысяч тонн), Нидерланды (около 654 тысяч тонн).
Судно OCEAN LION в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 12:45
Эрдоган рассказал о результатах зерновой сделки
В Европе претензии России отвергают, заявляя, что их порты служат перевалочными пунктами, откуда оно расходится по миру, в том числе в беднейшие страны Африки. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва запросила у ООН статистику о конечных получателях зерна, которое вывозится из украинских портов в рамках продуктовой сделки, но, судя по всему, ответа пока нет.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 19 ноября.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работала.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 06:17
В ФАО услышали предложение России по бесплатному экспорту зерна
 
ЭкономикаАфрикаРоссияТурцияООН
 
 
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