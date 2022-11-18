В продуктовой сделке необходимо отследить движение судов, считает эксперт
Эксперт Мустафа: в продуктовой сделке надо отследить, получит ли Африка больше зерна
© OZAN KOSEГрузовое судно Asl Tia, перевозящее украинское зерно, в проливе Босфор в Стамбуле
© OZAN KOSE
Грузовое судно Asl Tia, перевозящее украинское зерно, в проливе Босфор в Стамбуле. Архивное фото
КАИР, 18 ноя – РИА Новости. Продление продуктовой сделки положительно скажется на африканских странах, но необходимо отследить, действительно ли увеличатся поставки в Африку, заявил РИА Новости директор базирующегося в Каире Азиатского центра исследований Ахмад Мустафа.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о достижении соглашения по продлению продуктовой сделки на 120 дней. В российском МИД подтвердили продление соглашения.
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По словам Мустафы, решение верное, но он напомнил, что российская сторона выражала негодование в связи с тем, что львиная доля поставок зерна уходит в европейские страны, а не в беднейшие в Африке.
"Данное решение положительно скажется на африканских странах, в которых нарушились цепочки поставок продукции. Полагаю, теперь после продления сделки, благодаря отслеживанию маршрутов судов с зерном мы увидим, получат ли африканские страны продукцию и пользу от сделки или же суда опять пойдут на Запад, как в первый этап действия договоренности", - заявил эксперт.
Он отметил, что в свете укрепления отношений Москвы с рядом африканских стран тема продовольственной безопасности выходит на первый план.
Согласно последним данным ООН, которые были опубликованы в середине ноября, больше всего зерна из украинских портов было вывезено в страны Западной Европы - всего 4,8 миллиона тонн, 4,1 миллиона тонн были отправлены в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на третьем месте страны Африки с 1,4 миллиона тонн, и на четвертом - страны Восточной Европы, куда были отправлены 306,8 тысячи тонн. Всего за период действия "черноморской инициативы" общий объем поставок превысил 10,7 миллиона тонн, а лидерами по принимаемому продовольствию являются – Испания (порядка 2 миллиона тонн), Турция (около 1,4 миллиона тонн), Китай (1,2 миллиона тонн), Италия (950 тысяч тонн), Нидерланды (около 654 тысяч тонн).
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В Европе претензии России отвергают, заявляя, что их порты служат перевалочными пунктами, откуда оно расходится по миру, в том числе в беднейшие страны Африки. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва запросила у ООН статистику о конечных получателях зерна, которое вывозится из украинских портов в рамках продуктовой сделки, но, судя по всему, ответа пока нет.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 19 ноября.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работала.
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