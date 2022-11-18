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Пользователи Twitter в США жалуются на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 18.11.2022
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Пользователи Twitter в США жалуются на сбои в работе соцсети
Пользователи Twitter в США жалуются на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 18.11.2022
Пользователи Twitter в США жалуются на сбои в работе соцсети
Пользователи Twitter из США сообщают о сбоях в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T05:46
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Пользователи Twitter из США сообщают о сбоях в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбои в работе начались примерно в 2.42 мск. Наибольшее количество пользователей жалуются на проблемы с работой веб-версии социальной сети (46%), 44% - на сбои в приложении Twitter, 10% - на соединение с сервером.Ранее сообщалось, что Twitter закрывает свои офисы до понедельника в связи с опасениями по поводу внутренних диверсий.
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в мире, технологии, сша
В мире, Технологии, США
05:46 18.11.2022 (обновлено: 05:50 18.11.2022)
 
Пользователи Twitter в США жалуются на сбои в работе соцсети

Downdetector: пользователи Twitter в США сообщают о сбоях в работе социальной сети

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Пользователи Twitter из США сообщают о сбоях в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбои в работе начались примерно в 2.42 мск. Наибольшее количество пользователей жалуются на проблемы с работой веб-версии социальной сети (46%), 44% - на сбои в приложении Twitter, 10% - на соединение с сервером.
Приложение Twitter - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 03:49
СМИ: сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны Маска
Ранее сообщалось, что Twitter закрывает свои офисы до понедельника в связи с опасениями по поводу внутренних диверсий.
 
В миреТехнологииСША
 
 
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