https://ria.ru/20221118/sboy-1832372156.html

Пользователи Twitter в США жалуются на сбои в работе соцсети

Пользователи Twitter в США жалуются на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 18.11.2022

Пользователи Twitter в США жалуются на сбои в работе соцсети

Пользователи Twitter из США сообщают о сбоях в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T05:46

2022-11-18T05:46

2022-11-18T05:50

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Пользователи Twitter из США сообщают о сбоях в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбои в работе начались примерно в 2.42 мск. Наибольшее количество пользователей жалуются на проблемы с работой веб-версии социальной сети (46%), 44% - на сбои в приложении Twitter, 10% - на соединение с сервером.Ранее сообщалось, что Twitter закрывает свои офисы до понедельника в связи с опасениями по поводу внутренних диверсий.

https://ria.ru/20221118/uvolneniya-1832367819.html

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в мире, технологии, сша