https://ria.ru/20221118/sanktsii-1832607900.html

США ввели санкции против россиянина, белоруски и трех компаний из Гватемалы

США ввели санкции против россиянина, белоруски и трех компаний из Гватемалы - РИА Новости, 18.11.2022

США ввели санкции против россиянина, белоруски и трех компаний из Гватемалы

США в пятницу ввели санкции против одного россиянина, гражданки Белоруссии, а также трех компаний, зарегистрированных в Гватемале, на основании "закона... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T18:52

2022-11-18T18:52

2022-11-18T19:30

сша

гватемала (республика)

министерство финансов сша

в мире

россия

белоруссия

список магнитского

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. США в пятницу ввели санкции против одного россиянина, гражданки Белоруссии, а также трех компаний, зарегистрированных в Гватемале, на основании "закона Магнитского", говорится в заявлении американского минфина.Согласно документу, под ограничительные меры попали гражданин РФ Дмитрий Кудряков, гражданка Белоруссии Ирина Литвинюк за "их роль в эксплуатации горнодобывающего сектора Гватемалы", а также три связанных с ними предприятия."Данные физические и юридические лица внесены в список в соответствии с исполнительным указом, который основывается на Законе Магнитского о глобальной ответственности за права человека и направлен против лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека и коррупции во всем мире", - пояснили в минфине США.

https://ria.ru/20220308/vto-1777191004.html

сша

гватемала (республика)

россия

белоруссия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, гватемала (республика), министерство финансов сша, в мире, россия, белоруссия, список магнитского, санкции в отношении россии