https://ria.ru/20221118/sanktsii-1832607900.html
США ввели санкции против россиянина, белоруски и трех компаний из Гватемалы
США ввели санкции против россиянина, белоруски и трех компаний из Гватемалы - РИА Новости, 18.11.2022
США ввели санкции против россиянина, белоруски и трех компаний из Гватемалы
США в пятницу ввели санкции против одного россиянина, гражданки Белоруссии, а также трех компаний, зарегистрированных в Гватемале, на основании "закона... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:52
2022-11-18T18:52
2022-11-18T19:30
сша
гватемала (республика)
министерство финансов сша
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белоруссия
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санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. США в пятницу ввели санкции против одного россиянина, гражданки Белоруссии, а также трех компаний, зарегистрированных в Гватемале, на основании "закона Магнитского", говорится в заявлении американского минфина.Согласно документу, под ограничительные меры попали гражданин РФ Дмитрий Кудряков, гражданка Белоруссии Ирина Литвинюк за "их роль в эксплуатации горнодобывающего сектора Гватемалы", а также три связанных с ними предприятия."Данные физические и юридические лица внесены в список в соответствии с исполнительным указом, который основывается на Законе Магнитского о глобальной ответственности за права человека и направлен против лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека и коррупции во всем мире", - пояснили в минфине США.
https://ria.ru/20220308/vto-1777191004.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, гватемала (республика), министерство финансов сша, в мире, россия, белоруссия, список магнитского, санкции в отношении россии
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18:52 18.11.2022 (обновлено: 19:30 18.11.2022)
США ввели санкции против россиянина, белоруски и трех компаний из Гватемалы
Минфин США ввел санкции против россиянина Кудрякова и гражданки Белоруссии Литвинюк