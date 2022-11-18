https://ria.ru/20221118/samolet-1832541472.html

Самолет, летевший из Москвы в Грозный, экстренно сел в Астрахани

Самолет, летевший из Москвы в Грозный, экстренно сел в Астрахани - РИА Новости, 18.11.2022

Самолет, летевший из Москвы в Грозный, экстренно сел в Астрахани

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" – рейс U6 427, направлявшийся в Грозный, – был вынужден сесть в Астрахани из-за того, что пожилому человеку на борту... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:56

2022-11-18T16:56

2022-11-18T16:57

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" – рейс U6 427, направлявшийся в Грозный, – был вынужден сесть в Астрахани из-за того, что пожилому человеку на борту стало плохо, сообщили РИА Новости пассажиры.Сейчас, по словам туристов, они уже прилетели в столицу Чеченской республики.Командир лайнера обратился с вопросом есть ли на борту врач или медсестра. Медики откликнулись. "Пожилого человека спасли, помогли две пассажирки. Капитан воздушного судна выразил им благодарность", – рассказала РИА Новости Светлана Давидова, находившаяся на борту.По ее словам, из иллюминатора ее коллеги видели, что пассажиру стало лучше, он был "вполне бодр", когда его вывозили из самолета на кресле-коляске."В Астрахани мы провели часа полтора, ждали пока приедет скорая, заберет пассажира, привезут документы", – рассказала собеседница РИА Новости.Туристка уточнила, что после этого самолет благополучно приземлился в Грозном. По данным табло аэропорта Домодедово, прилет лайнера обратно (рейс U6 428) в Москву задерживается на два с половиной часа.

https://ria.ru/20221107/samolet-1829823305.html

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Лана Баева

туризм, грозный, астрахань, домодедово (аэропорт), новости - туризм, туристы