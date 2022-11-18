https://ria.ru/20221118/samolet-1832541472.html
Самолет, летевший из Москвы в Грозный, экстренно сел в Астрахани
Самолет, летевший из Москвы в Грозный, экстренно сел в Астрахани - РИА Новости, 18.11.2022
Самолет, летевший из Москвы в Грозный, экстренно сел в Астрахани
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" – рейс U6 427, направлявшийся в Грозный, – был вынужден сесть в Астрахани из-за того, что пожилому человеку на борту... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:56
2022-11-18T16:56
2022-11-18T16:57
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" – рейс U6 427, направлявшийся в Грозный, – был вынужден сесть в Астрахани из-за того, что пожилому человеку на борту стало плохо, сообщили РИА Новости пассажиры.Сейчас, по словам туристов, они уже прилетели в столицу Чеченской республики.Командир лайнера обратился с вопросом есть ли на борту врач или медсестра. Медики откликнулись. "Пожилого человека спасли, помогли две пассажирки. Капитан воздушного судна выразил им благодарность", – рассказала РИА Новости Светлана Давидова, находившаяся на борту.По ее словам, из иллюминатора ее коллеги видели, что пассажиру стало лучше, он был "вполне бодр", когда его вывозили из самолета на кресле-коляске."В Астрахани мы провели часа полтора, ждали пока приедет скорая, заберет пассажира, привезут документы", – рассказала собеседница РИА Новости.Туристка уточнила, что после этого самолет благополучно приземлился в Грозном. По данным табло аэропорта Домодедово, прилет лайнера обратно (рейс U6 428) в Москву задерживается на два с половиной часа.
https://ria.ru/20221107/samolet-1829823305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, грозный, астрахань, домодедово (аэропорт), новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Грозный, Астрахань, Домодедово (аэропорт), Новости - Туризм, туристы
16:56 18.11.2022 (обновлено: 16:57 18.11.2022)
Самолет, летевший из Москвы в Грозный, экстренно сел в Астрахани
Самолет, летевший в Грозный, экстренно приземлился в Астрахани из-за болезни пассажира
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" – рейс U6 427, направлявшийся в Грозный, – был вынужден сесть в Астрахани из-за того, что пожилому человеку на борту стало плохо, сообщили РИА Новости пассажиры.
Сейчас, по словам туристов, они уже прилетели в столицу Чеченской республики.
Командир лайнера обратился с вопросом есть ли на борту врач или медсестра. Медики откликнулись. "Пожилого человека спасли, помогли две пассажирки. Капитан воздушного судна выразил им благодарность", – рассказала РИА Новости Светлана Давидова, находившаяся на борту.
По ее словам, из иллюминатора ее коллеги видели, что пассажиру стало лучше, он был "вполне бодр", когда его вывозили из самолета на кресле-коляске.
"В Астрахани мы провели часа полтора, ждали пока приедет скорая, заберет пассажира, привезут документы", – рассказала собеседница РИА Новости.
Туристка уточнила, что после этого самолет благополучно приземлился в Грозном. По данным табло аэропорта Домодедово
, прилет лайнера обратно (рейс U6 428) в Москву
задерживается на два с половиной часа.