https://ria.ru/20221118/sammit-1832442388.html

Речи о саммите Россия — США не идет, заявил Песков

Речи о саммите Россия — США не идет, заявил Песков - РИА Новости, 18.11.2022

Речи о саммите Россия — США не идет, заявил Песков

В настоящий момент о саммите Россия - США речи не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:47

2022-11-18T12:47

2022-11-18T13:08

россия

сша

дмитрий песков

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сергей рябков

каир (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fad8b70892fc45fbf39e5d6015153e41.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В настоящий момент о саммите Россия - США речи не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил новых контактов с США на более высоком уровне после встречи в Каире по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)."Нет, пока о саммите... в настоящий момент... речи не идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности встречи глав России и США.

https://ria.ru/20221118/ukraina-1832397039.html

россия

сша

каир (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дмитрий песков, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей рябков, каир (город)