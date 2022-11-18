https://ria.ru/20221118/sammit-1832442388.html
Речи о саммите Россия — США не идет, заявил Песков
Речи о саммите Россия — США не идет, заявил Песков - РИА Новости, 18.11.2022
Речи о саммите Россия — США не идет, заявил Песков
В настоящий момент о саммите Россия - США речи не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:47
2022-11-18T12:47
2022-11-18T13:08
россия
сша
дмитрий песков
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сергей рябков
каир (город)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В настоящий момент о саммите Россия - США речи не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил новых контактов с США на более высоком уровне после встречи в Каире по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)."Нет, пока о саммите... в настоящий момент... речи не идет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности встречи глав России и США.
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россия, сша, дмитрий песков, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей рябков, каир (город)
Россия, США, Дмитрий Песков, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Сергей Рябков, Каир (город)
12:47 18.11.2022 (обновлено: 13:08 18.11.2022)
Речи о саммите Россия — США не идет, заявил Песков
Песков заявил, что в настоящий момент речи о саммите Россия — США не идет