https://ria.ru/20221118/ryabkov-1832428041.html
Рябков не исключил новых контактов с США по вопросу ДСНВ
Рябков не исключил новых контактов с США по вопросу ДСНВ - РИА Новости, 18.11.2022
Рябков не исключил новых контактов с США по вопросу ДСНВ
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил новых контактов с США на более высоком уровне после встречи в Каире по Договору о сокращении и ограничении... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:04
2022-11-18T12:04
2022-11-18T12:04
в мире
россия
сша
каир (город)
договор снв-3
сергей рябков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_f5c6bd3b9d13aaa278fca9fce0572480.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил новых контактов с США на более высоком уровне после встречи в Каире по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)."Если американцы проявят к этому интерес и готовность, мы отказываться не будем", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20221118/magate-1832401596.html
россия
сша
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:2290:1717_1920x0_80_0_0_7d08bf7cd4a068eaad53feef2ce353d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, каир (город), договор снв-3, сергей рябков
В мире, Россия, США, Каир (город), Договор СНВ-3, Сергей Рябков
Рябков не исключил новых контактов с США по вопросу ДСНВ
Рябков не исключил новых контактов с США по вопросу ДСНВ после встречи в Каире