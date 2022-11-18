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Рябков не исключил новых контактов с США по вопросу ДСНВ - РИА Новости, 18.11.2022
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Рябков не исключил новых контактов с США по вопросу ДСНВ
Рябков не исключил новых контактов с США по вопросу ДСНВ - РИА Новости, 18.11.2022
Рябков не исключил новых контактов с США по вопросу ДСНВ
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил новых контактов с США на более высоком уровне после встречи в Каире по Договору о сокращении и ограничении... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:04
2022-11-18T12:04
в мире
россия
сша
каир (город)
договор снв-3
сергей рябков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил новых контактов с США на более высоком уровне после встречи в Каире по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)."Если американцы проявят к этому интерес и готовность, мы отказываться не будем", - сказал Рябков журналистам.
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в мире, россия, сша, каир (город), договор снв-3, сергей рябков
В мире, Россия, США, Каир (город), Договор СНВ-3, Сергей Рябков
12:04 18.11.2022
 
Рябков не исключил новых контактов с США по вопросу ДСНВ

Рябков не исключил новых контактов с США по вопросу ДСНВ после встречи в Каире

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил новых контактов с США на более высоком уровне после встречи в Каире по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
"Если американцы проявят к этому интерес и готовность, мы отказываться не будем", - сказал Рябков журналистам.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 10:37
Россия приняла к сведению доклад МАГАТЭ по Украине, заявил Рябков
 
В миреРоссияСШАКаир (город)Договор СНВ-3Сергей Рябков
 
 
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