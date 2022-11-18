https://ria.ru/20221118/ryabkov-1832428041.html

Рябков не исключил новых контактов с США по вопросу ДСНВ

Рябков не исключил новых контактов с США по вопросу ДСНВ - РИА Новости, 18.11.2022

Рябков не исключил новых контактов с США по вопросу ДСНВ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил новых контактов с США на более высоком уровне после встречи в Каире по Договору о сокращении и ограничении... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:04

2022-11-18T12:04

2022-11-18T12:04

в мире

россия

сша

каир (город)

договор снв-3

сергей рябков

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил новых контактов с США на более высоком уровне после встречи в Каире по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)."Если американцы проявят к этому интерес и готовность, мы отказываться не будем", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20221118/magate-1832401596.html

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каир (город)

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, каир (город), договор снв-3, сергей рябков