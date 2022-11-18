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РЭЦ выбрала еще 10 компаний АПК для продвижения за рубежом - РИА Новости, 18.11.2022
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РЭЦ выбрала еще 10 компаний АПК для продвижения за рубежом
РЭЦ выбрала еще 10 компаний АПК для продвижения за рубежом - РИА Новости, 18.11.2022
РЭЦ выбрала еще 10 компаний АПК для продвижения за рубежом
В демонстрационно-дегустационных павильонах в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии появится продукция еще 10 российских агропромышленных... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:24
2022-11-18T15:24
российский экспортный центр (рэц)
россия
продукты
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В демонстрационно-дегустационных павильонах в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии появится продукция еще 10 российских агропромышленных компаний, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Посвященное отбору заявок организаций на продвижение продукции за рубежом девятнадцатое заседание Экспертной комиссии РЭЦ прошло 17 ноября."Всего комиссия рассмотрела 21 заявление от 11 компаний: 6 в Саудовскую Аравию, по 4 в ОАЭ и в Турцию, 3 в Египет и по 2 в Китай и во Вьетнам. 15 заявлений было одобрено", - сообщает центр.По данным РЭЦ, компании представят в зарубежных павильонах масла, кондитерские изделия, крупы, макаронные изделия, снеки, мед и джемы, БАДы, алкогольные напитки и другую продукцию.
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российский экспортный центр (рэц), россия, продукты
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Продукты
15:24 18.11.2022
 

РЭЦ выбрала еще 10 компаний АПК для продвижения за рубежом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В демонстрационно-дегустационных павильонах в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии появится продукция еще 10 российских агропромышленных компаний, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Посвященное отбору заявок организаций на продвижение продукции за рубежом девятнадцатое заседание Экспертной комиссии РЭЦ прошло 17 ноября.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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"Всего комиссия рассмотрела 21 заявление от 11 компаний: 6 в Саудовскую Аравию, по 4 в ОАЭ и в Турцию, 3 в Египет и по 2 в Китай и во Вьетнам. 15 заявлений было одобрено", - сообщает центр.
По данным РЭЦ, компании представят в зарубежных павильонах масла, кондитерские изделия, крупы, макаронные изделия, снеки, мед и джемы, БАДы, алкогольные напитки и другую продукцию.
"При отборе продукции, которая будет выставляться в павильонах, Экспертная комиссия учитывает специфику потребительского рынка каждой из стран и особенности продвижения на нем. Так, например, некоторым компаниям необходимо обновлять дизайн упаковок, чтобы адаптироваться к рынку, а некоторым – устанавливать конкурентоспособные цены и подбирать маркетинговые инструменты, которые будут работать в условиях того или иного рынка. Наша комиссия с операторами все это учитывает и помогает компаниям адаптироваться, чтобы участие в программе продвижения продукции АПК принесло экспортерам максимальный результат", -сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияПродукты
 
 
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