https://ria.ru/20221118/rets-1832510807.html
РЭЦ выбрала еще 10 компаний АПК для продвижения за рубежом
РЭЦ выбрала еще 10 компаний АПК для продвижения за рубежом - РИА Новости, 18.11.2022
РЭЦ выбрала еще 10 компаний АПК для продвижения за рубежом
В демонстрационно-дегустационных павильонах в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии появится продукция еще 10 российских агропромышленных... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:24
2022-11-18T15:24
2022-11-18T15:24
российский экспортный центр (рэц)
россия
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750333570_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_91e5033a8de33aac0f314acc9df6025a.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В демонстрационно-дегустационных павильонах в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии появится продукция еще 10 российских агропромышленных компаний, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Посвященное отбору заявок организаций на продвижение продукции за рубежом девятнадцатое заседание Экспертной комиссии РЭЦ прошло 17 ноября."Всего комиссия рассмотрела 21 заявление от 11 компаний: 6 в Саудовскую Аравию, по 4 в ОАЭ и в Турцию, 3 в Египет и по 2 в Китай и во Вьетнам. 15 заявлений было одобрено", - сообщает центр.По данным РЭЦ, компании представят в зарубежных павильонах масла, кондитерские изделия, крупы, макаронные изделия, снеки, мед и джемы, БАДы, алкогольные напитки и другую продукцию.
https://ria.ru/20221111/uslugi-1830901532.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750333570_216:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_712c09a6ab2408364177f59196018682.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, продукты
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Продукты
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В демонстрационно-дегустационных павильонах в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии появится продукция еще 10 российских агропромышленных компаний, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Посвященное отбору заявок организаций на продвижение продукции за рубежом девятнадцатое заседание Экспертной комиссии РЭЦ прошло 17 ноября.
"Всего комиссия рассмотрела 21 заявление от 11 компаний: 6 в Саудовскую Аравию, по 4 в ОАЭ и в Турцию, 3 в Египет и по 2 в Китай и во Вьетнам. 15 заявлений было одобрено", - сообщает центр.
По данным РЭЦ
, компании представят в зарубежных павильонах масла, кондитерские изделия, крупы, макаронные изделия, снеки, мед и джемы, БАДы, алкогольные напитки и другую продукцию.
"При отборе продукции, которая будет выставляться в павильонах, Экспертная комиссия учитывает специфику потребительского рынка каждой из стран и особенности продвижения на нем. Так, например, некоторым компаниям необходимо обновлять дизайн упаковок, чтобы адаптироваться к рынку, а некоторым – устанавливать конкурентоспособные цены и подбирать маркетинговые инструменты, которые будут работать в условиях того или иного рынка. Наша комиссия с операторами все это учитывает и помогает компаниям адаптироваться, чтобы участие в программе продвижения продукции АПК принесло экспортерам максимальный результат", -сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.