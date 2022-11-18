https://ria.ru/20221118/rets-1832510807.html

РЭЦ выбрала еще 10 компаний АПК для продвижения за рубежом

РЭЦ выбрала еще 10 компаний АПК для продвижения за рубежом - РИА Новости, 18.11.2022

РЭЦ выбрала еще 10 компаний АПК для продвижения за рубежом

В демонстрационно-дегустационных павильонах в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии появится продукция еще 10 российских агропромышленных... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:24

2022-11-18T15:24

2022-11-18T15:24

российский экспортный центр (рэц)

россия

продукты

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В демонстрационно-дегустационных павильонах в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Аравии появится продукция еще 10 российских агропромышленных компаний, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Посвященное отбору заявок организаций на продвижение продукции за рубежом девятнадцатое заседание Экспертной комиссии РЭЦ прошло 17 ноября."Всего комиссия рассмотрела 21 заявление от 11 компаний: 6 в Саудовскую Аравию, по 4 в ОАЭ и в Турцию, 3 в Египет и по 2 в Китай и во Вьетнам. 15 заявлений было одобрено", - сообщает центр.По данным РЭЦ, компании представят в зарубежных павильонах масла, кондитерские изделия, крупы, макаронные изделия, снеки, мед и джемы, БАДы, алкогольные напитки и другую продукцию.

https://ria.ru/20221111/uslugi-1830901532.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, продукты