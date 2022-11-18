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Более 30% посевных земель Запорожья предстоит разминировать, заявили власти - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/razminirovanie-1832544355.html
Более 30% посевных земель Запорожья предстоит разминировать, заявили власти
Более 30% посевных земель Запорожья предстоит разминировать, заявили власти - РИА Новости, 18.11.2022
Более 30% посевных земель Запорожья предстоит разминировать, заявили власти
Более 30% посевных земель в Запорожской области еще предстоит разминировать, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:45
2022-11-18T16:52
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Более 30% посевных земель в Запорожской области еще предстоит разминировать, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Более 30% уборочных территорий предстоит разминировать для безопасной работы людей и сельскохозяйственной техники", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, аграрии региона уже начали подготовку к весеннему севу. В регион пришла первая партия из восьми зерноуборочных комбайнов. В ближайшее время ожидаются еще две партии."Потребность в технике пока еще сохраняется. Аграрии остро нуждаются в тракторах и других машинах", - подчеркнул Балицкий.
https://ria.ru/20221106/lnr-1829426777.html
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евгений балицкий, запорожская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, В мире
16:45 18.11.2022 (обновлено: 16:52 18.11.2022)
 
Более 30% посевных земель Запорожья предстоит разминировать, заявили власти

Врио губернатора Балицкий: более 30% посевных земель предстоит разминировать в Запорожье

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Более 30% посевных земель в Запорожской области еще предстоит разминировать, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Более 30% уборочных территорий предстоит разминировать для безопасной работы людей и сельскохозяйственной техники", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, аграрии региона уже начали подготовку к весеннему севу. В регион пришла первая партия из восьми зерноуборочных комбайнов. В ближайшее время ожидаются еще две партии.
"Потребность в технике пока еще сохраняется. Аграрии остро нуждаются в тракторах и других машинах", - подчеркнул Балицкий.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийЗапорожская областьВ мире
 
 
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