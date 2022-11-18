https://ria.ru/20221118/razminirovanie-1832544355.html
Более 30% посевных земель Запорожья предстоит разминировать, заявили власти
Более 30% посевных земель Запорожья предстоит разминировать, заявили власти - РИА Новости, 18.11.2022
Более 30% посевных земель Запорожья предстоит разминировать, заявили власти
Более 30% посевных земель в Запорожской области еще предстоит разминировать, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:45
2022-11-18T16:45
2022-11-18T16:52
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Более 30% посевных земель в Запорожской области еще предстоит разминировать, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий."Более 30% уборочных территорий предстоит разминировать для безопасной работы людей и сельскохозяйственной техники", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, аграрии региона уже начали подготовку к весеннему севу. В регион пришла первая партия из восьми зерноуборочных комбайнов. В ближайшее время ожидаются еще две партии."Потребность в технике пока еще сохраняется. Аграрии остро нуждаются в тракторах и других машинах", - подчеркнул Балицкий.
https://ria.ru/20221106/lnr-1829426777.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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евгений балицкий, запорожская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, В мире
16:45 18.11.2022 (обновлено: 16:52 18.11.2022)
Более 30% посевных земель Запорожья предстоит разминировать, заявили власти
Врио губернатора Балицкий: более 30% посевных земель предстоит разминировать в Запорожье