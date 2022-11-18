https://ria.ru/20221118/rasstrel-1832610735.html

СК возбудил дело из-за массовой казни российских пленных в Макеевке

СК возбудил дело из-за массовой казни российских пленных в Макеевке - РИА Новости, 18.11.2022

СК возбудил дело из-за массовой казни российских пленных в Макеевке

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за массового расстрела пленных российских военных солдатами ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T18:58

2022-11-18T18:58

2022-11-18T20:29

специальная военная операция на украине

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за массового расстрела пленных российских военных солдатами ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства."Военные следственные органы СК России возбудили в отношении представителей вооруженных формирований Украины уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "б" и "ж" ч. 2 ст. 105 "убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", а также ч. 1 ст. 356 УК России "жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", — говорится в сообщении.Кроме того, военные следователи проводят мероприятия для установления лиц, снявших кадры расправы и выяснения всех обстоятельств случившегося.Ранее в Минобороны заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен десять российских военнослужащих выстрелами в голову. В ведомстве отметили, что расправы над военнопленными — распространенная в ВСУ практика.Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военных, сдавшихся в плен, появился сегодня в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Он назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Совет отправит видео в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.

https://ria.ru/20221118/publikatsiya-1832592092.html

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россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)