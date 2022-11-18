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Пентагон: США не меняют расстановку сил в Польше после ракетного инцидента - РИА Новости, 18.11.2022
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Пентагон: США не меняют расстановку сил в Польше после ракетного инцидента
Пентагон: США не меняют расстановку сил в Польше после ракетного инцидента - РИА Новости, 18.11.2022
Пентагон: США не меняют расстановку сил в Польше после ракетного инцидента
США на данном этапе не планируют менять расстановку своих вооруженных сил в Польше после инцидента с падением ракеты в этой стране, заявила заместитель... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T02:15
2022-11-18T02:15
в мире
анджей дуда
польша
украина
россия
министерство обороны сша
нато
инцидент с падением ракет в польше
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США на данном этапе не планируют менять расстановку своих вооруженных сил в Польше после инцидента с падением ракеты в этой стране, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."Насколько вам известно, министр обороны на текущей неделе говорил со своим польским коллегой. Он также ясно дал понять вчера после встречи контактной группы по помощи Украине, что мы предложили Польше свою поддержку в проведении данного расследования. Что же касается расстановки сил и тому подобного, то никаких изменений касательно Польши не произошло", - сказала Сингх в ходе брифинга.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".
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в мире, анджей дуда, польша, украина, россия, министерство обороны сша, нато, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Анджей Дуда, Польша, Украина, Россия, Министерство обороны США, НАТО, Инцидент с падением ракет в Польше
02:15 18.11.2022
 
Пентагон: США не меняют расстановку сил в Польше после ракетного инцидента

Пентагон: США не меняют расстановку вооруженных сил в Польше после ракетного инцидента

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАмериканские военные в Польше
Американские военные в Польше - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Американские военные в Польше. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. США на данном этапе не планируют менять расстановку своих вооруженных сил в Польше после инцидента с падением ракеты в этой стране, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Насколько вам известно, министр обороны на текущей неделе говорил со своим польским коллегой. Он также ясно дал понять вчера после встречи контактной группы по помощи Украине, что мы предложили Польше свою поддержку в проведении данного расследования. Что же касается расстановки сил и тому подобного, то никаких изменений касательно Польши не произошло", - сказала Сингх в ходе брифинга.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 19:10В мире
Дуда назвал ЧП в Польше "огромным стрессом" для Украины
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".
 
В миреАнджей ДудаПольшаУкраинаРоссияМинистерство обороны СШАНАТОИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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