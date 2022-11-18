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В СК назвали причину расправы над девушкой на юго-западе Москвы - РИА Новости, 18.11.2022
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В СК назвали причину расправы над девушкой на юго-западе Москвы
В СК назвали причину расправы над девушкой на юго-западе Москвы - РИА Новости, 18.11.2022
В СК назвали причину расправы над девушкой на юго-западе Москвы
Задержанный 25-летний подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы в ближайшее время будет доставлен к следователю на допрос, предварительно, девушка... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:43
2022-11-18T15:43
москва
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Задержанный 25-летний подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы в ближайшее время будет доставлен к следователю на допрос, предварительно, девушка не отвечала ему взаимностью на знаки внимания, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.В пятницу рано утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в четверг девушка звонила в полицию с жалобой, что ее преследует знакомый, "он ее душил". По данным МВД РФ, полицейские выезжали по месту работы заявительницы, где опросили ее."Предварительно установлено, что потерпевшая познакомилась с фигурантом незадолго до случившегося и не отвечала ему взаимностью на знаки внимания. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи притупят к его допросу", - сказала Иванова.Она добавила, что следователи уже изучили записи камер видеонаблюдения с противоправными действиями молодого человека. Назначены необходимые судебные экспертизы.
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москва, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
15:43 18.11.2022
 
В СК назвали причину расправы над девушкой на юго-западе Москвы

СК: причиной расправы над девушкой на юго-западе Москвы стала невзаимная симпатия

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Задержанный 25-летний подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы в ближайшее время будет доставлен к следователю на допрос, предварительно, девушка не отвечала ему взаимностью на знаки внимания, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
В пятницу рано утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в четверг девушка звонила в полицию с жалобой, что ее преследует знакомый, "он ее душил". По данным МВД РФ, полицейские выезжали по месту работы заявительницы, где опросили ее.
"Предварительно установлено, что потерпевшая познакомилась с фигурантом незадолго до случившегося и не отвечала ему взаимностью на знаки внимания. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи притупят к его допросу", - сказала Иванова.
Она добавила, что следователи уже изучили записи камер видеонаблюдения с противоправными действиями молодого человека. Назначены необходимые судебные экспертизы.
Кадры задержания подозреваемого в убийстве девушки у метро. Видео МВД - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 15:02
Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки на юго-западе Москвы
 
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