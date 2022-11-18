Пуски ракет КНДР подрывают безопасность, заявил премьер Австралии
Премьер Австралии Альбанезе: пуски ракет КНДР "подрывают нашу безопасность"
© AP Photo / Rick RycroftЭнтони Альбанезе
© AP Photo / Rick Rycroft
Энтони Альбанезе. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе обрушился с критикой на КНДР в связи с пуском в пятницу межконтинентальной баллистической ракеты, выступая на многосторонней встрече в рамках саммита АТЭС в Бангкоке.
Его заявление опубликовано на официальном сайте главы правительства Австралии.
"Эти беспрецедентные неоднократные пуски баллистических ракет подрывают нашу безопасность. Это безрассудные действия", - заявил Альбанезе.
Сказав, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР идет вразрез с требованиями резолюций СБ ООН, Альбанезе призвал КНДР прекратить "провокации".
"И мы готовы принять участие в глобальном ответе на это", - подчеркнул премьер-министр.
В КНДР в свою очередь заявляют, что вся ее военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
Как сообщалось ранее, Пхеньян провел испытание баллистической межконтинентальной ракеты в 10:14 (04:14 мск), которая была выпущена в сторону Японского моря. В 11:23 (05:23 мск) она упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.
Дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота полета - 6000 километров, ракета летела по навесной траектории. Такая траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу министерства обороны Японии, при пуске по обычной траектории ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США. Полет продолжался 69 минут.
Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Почти половина из них - 15 - приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.