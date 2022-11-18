https://ria.ru/20221118/raketa-1832524214.html

В Польше потребовали от Украины извинений за падение ракеты

В Польше потребовали от Украины извинений за падение ракеты - РИА Новости, 18.11.2022

В Польше потребовали от Украины извинений за падение ракеты

Польская партия "Конфедерация" возмутилась поведением Варшавы и потребовала от Украины извинений и компенсаций семьям погибших в инциденте с ракетой в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:54

2022-11-18T15:54

2022-11-18T16:58

инцидент с падением ракет в польше

зрк с-300

польша

украина

варшава

яцек вилк

анджей дуда

в мире

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Польская партия "Конфедерация" возмутилась поведением Варшавы и потребовала от Украины извинений и компенсаций семьям погибших в инциденте с ракетой в Пшеводуве, пишет Kresy."Были попытки списания произошедшего на какую-то случайность, затем мы долго молчали, а потом вообще началась какая-то чушь со стороны власти", — цитирует издание слова депутата сейма Роберта Винницкого.По мнению политика, Киев "обязан искренне попросить прощения и выплатить компенсации семьям пострадавших".Винницкий подчеркнул, что подобные меры — основа международных отношений. Лидер "Конфедерации" Гжегож Браун согласился с этим мнением. Он считает, что главным провокатором в инциденте был Владимир Зеленский.Другой член партии Яцек Вилк уверен, что именно Украина заинтересована во втягивании Польши в войну с Россией, но это противоречит интересам Варшавы.Вечером 15 ноября в Люблинском воеводстве, на польско-украинской границе, упала ракета, погибли два человека.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но 16 ноября президент Польши Анджей Дуда отметил, что это, вероятно, было украинское вооружение.В Минобороны России заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация.Эксперты пришли к выводу, что на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221116/provokatsiya-1831885994.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221118/duda-1832484282.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221117/rakety-1832158446.html

польша

украина

варшава

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инцидент с падением ракет в польше, зрк с-300, польша, украина, варшава, яцек вилк, анджей дуда, в мире, владимир зеленский