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МИД Турции назвал инцидент с упавшей в Польше ракетой несчастным случаем - РИА Новости, 18.11.2022
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МИД Турции назвал инцидент с упавшей в Польше ракетой несчастным случаем
МИД Турции назвал инцидент с упавшей в Польше ракетой несчастным случаем - РИА Новости, 18.11.2022
МИД Турции назвал инцидент с упавшей в Польше ракетой несчастным случаем
Первичные данные расследования причин ракетного инцидента в Польше указывают на несчастный случай, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:27
2022-11-18T11:53
в мире
мевлют чавушоглу
польша
украина
зрк с-300
инцидент с падением ракет в польше
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АНКАРА, 18 ноя — РИА Новости. Первичные данные расследования причин ракетного инцидента в Польше указывают на несчастный случай, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Конечно, углубленные расследования продолжаются. Важно во всех отношениях как можно скорее закончить войну и вернуться за стол переговоров", — отметил турецкий дипломат на пресс-конференции с мексиканским коллегой Марсело Эбрардом.Вечером 15 ноября СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но в среду президент Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.В Минобороны России подчеркнули, что не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация.Эксперты пришли к выводу, что на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
https://ria.ru/20221118/polsha-1832380724.html
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в мире, мевлют чавушоглу, польша, украина, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Мевлют Чавушоглу, Польша, Украина, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
10:27 18.11.2022 (обновлено: 11:53 18.11.2022)
 
МИД Турции назвал инцидент с упавшей в Польше ракетой несчастным случаем

Глава МИД Турции Чавушоглу назвал инцидент с упавшей в Польше ракетой несчастным случаем

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВоенный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув
Военный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Военный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув. Архивное фото
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АНКАРА, 18 ноя — РИА Новости. Первичные данные расследования причин ракетного инцидента в Польше указывают на несчастный случай, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Конечно, углубленные расследования продолжаются. Важно во всех отношениях как можно скорее закончить войну и вернуться за стол переговоров", — отметил турецкий дипломат на пресс-конференции с мексиканским коллегой Марсело Эбрардом.
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 08:20
Володин назвал историю с украинской ракетой в Польше началом конца НАТО
Вечером 15 ноября СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но в среду президент Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.
В Минобороны России подчеркнули, что не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация.
Эксперты пришли к выводу, что на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
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В миреМевлют ЧавушоглуПольшаУкраинаЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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