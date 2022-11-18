https://ria.ru/20221118/raketa-1832398968.html

МИД Турции назвал инцидент с упавшей в Польше ракетой несчастным случаем

МИД Турции назвал инцидент с упавшей в Польше ракетой несчастным случаем - РИА Новости, 18.11.2022

МИД Турции назвал инцидент с упавшей в Польше ракетой несчастным случаем

Первичные данные расследования причин ракетного инцидента в Польше указывают на несчастный случай, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:27

2022-11-18T10:27

2022-11-18T11:53

в мире

мевлют чавушоглу

польша

украина

зрк с-300

инцидент с падением ракет в польше

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АНКАРА, 18 ноя — РИА Новости. Первичные данные расследования причин ракетного инцидента в Польше указывают на несчастный случай, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Конечно, углубленные расследования продолжаются. Важно во всех отношениях как можно скорее закончить войну и вернуться за стол переговоров", — отметил турецкий дипломат на пресс-конференции с мексиканским коллегой Марсело Эбрардом.Вечером 15 ноября СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но в среду президент Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение.В Минобороны России подчеркнули, что не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация.Эксперты пришли к выводу, что на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221118/polsha-1832380724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мевлют чавушоглу, польша, украина, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше