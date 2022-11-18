https://ria.ru/20221118/raketa-1832372480.html

Премьер Японии рассказал о вероятном месте падения выпущенной КНДР ракеты

Премьер Японии рассказал о вероятном месте падения выпущенной КНДР ракеты - РИА Новости, 18.11.2022

Премьер Японии рассказал о вероятном месте падения выпущенной КНДР ракеты

Баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, вероятно, уже упала в пределах исключительной экономической зоны Японии близ острова Хоккайдо, заявил... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T05:57

2022-11-18T05:57

2022-11-18T06:25

в мире

фумио кисида

япония

хоккайдо

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ТОКИО, 18 ноя – РИА Новости. Баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, вероятно, уже упала в пределах исключительной экономической зоны Японии близ острова Хоккайдо, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Почти половина из них, 15, приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

https://ria.ru/20221118/pusk-1832370024.html

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хоккайдо

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в мире, фумио кисида, япония, хоккайдо, бангкок