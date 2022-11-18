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Премьер Японии рассказал о вероятном месте падения выпущенной КНДР ракеты - РИА Новости, 18.11.2022
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Премьер Японии рассказал о вероятном месте падения выпущенной КНДР ракеты
Премьер Японии рассказал о вероятном месте падения выпущенной КНДР ракеты - РИА Новости, 18.11.2022
Премьер Японии рассказал о вероятном месте падения выпущенной КНДР ракеты
Баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, вероятно, уже упала в пределах исключительной экономической зоны Японии близ острова Хоккайдо, заявил... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T05:57
2022-11-18T06:25
в мире
фумио кисида
япония
хоккайдо
бангкок
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ТОКИО, 18 ноя – РИА Новости. Баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, вероятно, уже упала в пределах исключительной экономической зоны Японии близ острова Хоккайдо, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Почти половина из них, 15, приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
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в мире, фумио кисида, япония, хоккайдо, бангкок
В мире, Фумио Кисида, Япония, Хоккайдо, Бангкок
05:57 18.11.2022 (обновлено: 06:25 18.11.2022)
 
Премьер Японии рассказал о вероятном месте падения выпущенной КНДР ракеты

Премьер Кисида: баллистическая ракета КНДР, предположительно, упала в районе Хоккайдо

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВид на остров Хоккайдо
Вид на остров Хоккайдо - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Вид на остров Хоккайдо. Архивное фото
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ТОКИО, 18 ноя – РИА Новости. Баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, вероятно, уже упала в пределах исключительной экономической зоны Японии близ острова Хоккайдо, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"Выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета, видимо, упала в пределах нашей исключительной экономической зоны на западе от острова Хоккайдо. Я дал указание генеральному секретарю правительства Японии созвать заседание национального совета безопасности. Мы заявили решительный протест Северной Корее. Северная Корея повторяет с небывалой до сих пор интенсивностью свои провокации. Мы вновь заявляем, что это категорически неприемлемо. К этому часу информации об ущербе воздушным и морским судам нет. В остальном продолжается анализ информации", - сказал премьер-министр на брифинге в Бангкоке, трансляцию ввел телеканал NHK.
Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Почти половина из них, 15, приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.
В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
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СМИ: КНДР могла запустить межконтинентальную баллистическую ракету
 
В миреФумио КисидаЯпонияХоккайдоБангкок
 
 
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