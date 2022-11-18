05:57 18.11.2022 (обновлено: 06:25 18.11.2022)
Премьер Японии рассказал о вероятном месте падения выпущенной КНДР ракеты
Премьер Кисида: баллистическая ракета КНДР, предположительно, упала в районе Хоккайдо
Вид на остров Хоккайдо. Архивное фото
ТОКИО, 18 ноя – РИА Новости. Баллистическая ракета, выпущенная Северной Кореей, вероятно, уже упала в пределах исключительной экономической зоны Японии близ острова Хоккайдо, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"Выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета, видимо, упала в пределах нашей исключительной экономической зоны на западе от острова Хоккайдо. Я дал указание генеральному секретарю правительства Японии созвать заседание национального совета безопасности. Мы заявили решительный протест Северной Корее. Северная Корея повторяет с небывалой до сих пор интенсивностью свои провокации. Мы вновь заявляем, что это категорически неприемлемо. К этому часу информации об ущербе воздушным и морским судам нет. В остальном продолжается анализ информации", - сказал премьер-министр на брифинге в Бангкоке, трансляцию ввел телеканал NHK.
Всего с начала года КНДР провела 34 ракетных пуска. Почти половина из них, 15, приходится на период с 25 сентября, в том числе был проведен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров.
В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.