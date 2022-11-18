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ПВО перехватила десять снарядов украинских РСЗО в Харьковской области и ДНР
ПВО перехватила десять снарядов украинских РСЗО в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 18.11.2022
ПВО перехватила десять снарядов украинских РСЗО в Харьковской области и ДНР
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ураган", а также два беспилотника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:30
2022-11-18T13:30
2022-11-18T14:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ураган", а также два беспилотника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и HIMARS в районах населенных пунктов Стрелечья Харьковской области, Макеевка и Иловайск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, сбиты два украинских дрона в ЛНР и ДНР.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2522 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6689 танков и других боевых бронированных машин, 895 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3595 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7266 единиц специальной военной автомобильной техники.
россия
харьковская область
макеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, харьковская область, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:30 18.11.2022 (обновлено: 14:52 18.11.2022)
ПВО перехватила десять снарядов украинских РСЗО в Харьковской области и ДНР
Российская ПВО перехватила десять снарядов "Урагана" и HIMARS в Харьковской области и ДНР