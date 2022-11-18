https://ria.ru/20221118/pvo-1832467201.html

ПВО перехватила десять снарядов украинских РСЗО в Харьковской области и ДНР

ПВО перехватила десять снарядов украинских РСЗО в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 18.11.2022

ПВО перехватила десять снарядов украинских РСЗО в Харьковской области и ДНР

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ураган", а также два беспилотника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:30

2022-11-18T13:30

2022-11-18T14:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

харьковская область

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ураган", а также два беспилотника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и HIMARS в районах населенных пунктов Стрелечья Харьковской области, Макеевка и Иловайск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, сбиты два украинских дрона в ЛНР и ДНР.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2522 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6689 танков и других боевых бронированных машин, 895 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3595 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7266 единиц специальной военной автомобильной техники.

россия

харьковская область

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, харьковская область, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)