Рейтинг@Mail.ru
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221118/putin-1832534409.html
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 18.11.2022
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, его деятельность одобряют 73,7%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:22
2022-11-18T16:22
общество
владимир путин
россия
вциом
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, его деятельность одобряют 73,7%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).О доверии к президенту рассказали 78% опрошенных. В то же время председалю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют, согласно опросу, 61,3%.Деятельность Путина одобряют 73,7% россиян, деятельность Мишустина - 52,2%, деятельность правительства РФ - 49%.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 7 по 13 ноября 2022 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80018d0f1cfb26bc99943f408996020d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, вциом, михаил мишустин
Общество, Владимир Путин, Россия, ВЦИОМ, Михаил Мишустин
16:22 18.11.2022
 
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: Путину доверяют 78 процентов россиян, его деятельность одобряют 73,7 процента

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, его деятельность одобряют 73,7%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
О доверии к президенту рассказали 78% опрошенных. В то же время председалю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют, согласно опросу, 61,3%.
Деятельность Путина одобряют 73,7% россиян, деятельность Мишустина - 52,2%, деятельность правительства РФ - 49%.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 7 по 13 ноября 2022 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Добровольцы, которых готовят к отправке на Украину, в Российском университете спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 08:00
Россия меняется, чтобы победить
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияВЦИОММихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала