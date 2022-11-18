https://ria.ru/20221118/putin-1832534409.html

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 18.11.2022

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, его деятельность одобряют 73,7%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:22

2022-11-18T16:22

2022-11-18T16:22

общество

владимир путин

россия

вциом

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, его деятельность одобряют 73,7%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).О доверии к президенту рассказали 78% опрошенных. В то же время председалю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют, согласно опросу, 61,3%.Деятельность Путина одобряют 73,7% россиян, деятельность Мишустина - 52,2%, деятельность правительства РФ - 49%.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 7 по 13 ноября 2022 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия, вциом, михаил мишустин