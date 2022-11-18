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СМИ: КНДР могла запустить межконтинентальную баллистическую ракету
СМИ: КНДР могла запустить межконтинентальную баллистическую ракету - РИА Новости, 18.11.2022
СМИ: КНДР могла запустить межконтинентальную баллистическую ракету
КНДР пустила в восточном направлении баллистическую ракету, предположительно, межконтинентальную, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T04:52
2022-11-18T04:52
2022-11-18T04:52
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корейский полуостров
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СЕУЛ, 18 ноя – РИА Новости. КНДР пустила в восточном направлении баллистическую ракету, предположительно, межконтинентальную, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.Сообщается, что ракета была выпущена из КНДР "в восточном направлении", других подробностей не приводится.В четверг глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что военные ответы Северной Кореи будут прямо пропорциональны усилению расширенного сдерживания со стороны США и Южной Кореи, а действия союзников только делают ситуацию на Корейском полуострове еще более нестабильной. Она отметила, что неоднократное проведение США и их союзниками крупномасштабных и агрессивных военных учений в регионе не только не сдержало КНДР, но и вызвало еще больший кризис безопасности, и подтолкнет Корейский полуостров к еще более непредсказуемой ситуации.После ее заявления КНДР пустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря.
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в мире, сша, корейский полуостров, южная корея
В мире, США, Корейский полуостров, Южная Корея
СМИ: КНДР могла запустить межконтинентальную баллистическую ракету
Ренхап: КНДР могла запустить межконтинентальную баллистическую ракету на восток