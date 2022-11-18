https://ria.ru/20221118/pushkov-1832361854.html

Пушков объяснил Западу, кто виноват в наглости Зеленского

Пушков объяснил Западу, кто виноват в наглости Зеленского - РИА Новости, 18.11.2022

Пушков объяснил Западу, кто виноват в наглости Зеленского

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал публикацию британской Financial Times о том, что в НАТО нарастает недовольство поведением украинского президента... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T01:08

2022-11-18T01:08

2022-11-18T02:29

в мире

владимир зеленский

алексей пушков

джо байден

украина

польша

нато

инцидент с падением ракет в польше

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал публикацию британской Financial Times о том, что в НАТО нарастает недовольство поведением украинского президента Владимира Зеленского из-за ракетного инцидента в Польше.По информации издания, упорное желание Зеленского убедить мировое сообщество в том, что Украина непричастна к падению ракет в польской деревне Пшеводув, несмотря на доказательства, начинает раздражать НАТО."В западных столицах раздражены, но виноваты сами: именно они своим поведением убедили Украину, что будут всегда на ее стороне", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Однако здесь, как заметил сенатор, Киев "перегибает палку", так как речь идет о реакции Запада и его собственной безопасности."А ею там рисковать из-за украинской ракеты ни в коей мере не хотят. Не случайно даже Варшава дала задний ход", - резюмировал он.Во вторник вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов. Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.При этом Зеленский отрицал причастность армии страны к падению двух ракет в пограничном Люблинском воеводстве Польши, в результате которого погибли два мирных жителя. По его мнению, "нет сомнений", что Киев невиновен в инциденте. Однако в ответ на его заявление Байден отметил, что высказывание Зеленского не может служить доказательством непричастности Украины к ЧП.

https://ria.ru/20221117/vyrazheniya-1832272695.html

https://ria.ru/20221117/raketa-1832290351.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, алексей пушков, джо байден, украина, польша, нато, инцидент с падением ракет в польше