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Главы нескольких городов России и Китая подписали протокол о намерениях - РИА Новости, 18.11.2022
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Главы нескольких городов России и Китая подписали протокол о намерениях
Главы нескольких городов России и Китая подписали протокол о намерениях - РИА Новости, 18.11.2022
Главы нескольких городов России и Китая подписали протокол о намерениях
Идею Благовещенска о товарищеских отношениях между пятью городами России и КНР закрепили документально – подписан протокол о намерениях, сообщил мэр... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T04:58
2022-11-18T04:58
олег имамеев
юрий шалабаев
благовещенск
россия
китай
telegram (приложение)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя – РИА Новости. Идею Благовещенска о товарищеских отношениях между пятью городами России и КНР закрепили документально – подписан протокол о намерениях, сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев."Произошло историческое событие для нашего города. Мэры сразу пяти городов России и Китая подписали протокол о намерениях. Идею Благовещенска закрепить документально сложившиеся товарищеские отношения поддержали Сергей Надсадин, мэр Южно-Сахалинска, Юрий Шалабаев, мэр Нижнего Новгорода, и руководители двух китайских городов Чжао Жунго (Хэйхэ) и Хуан Чжихао (Чжухай)", - написал глава города в своём Telegram-канале.В планах - расширение социально-экономических связей между городами, укрепление научного, культурного, образовательного сотрудничества, укрепление традиций добрососедства и гостеприимства, в том числе за счет развития туристического направления, рассказал Имамеев."Каждый из городов по-своему уникален, каждому из нас есть чем гордиться. Поэтому, уверен, подписание протокола намерений даст старт новым проектам и достижениям", - отметил мэр Благовещенска.
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олег имамеев, юрий шалабаев, благовещенск, россия, китай, telegram (приложение)
Олег Имамеев, Юрий Шалабаев, Благовещенск, Россия, Китай, Telegram (приложение)
04:58 18.11.2022
 
Главы нескольких городов России и Китая подписали протокол о намерениях

Власти Благовещенска: главы пяти городов России и Китая подписали протокол о намерениях

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя – РИА Новости. Идею Благовещенска о товарищеских отношениях между пятью городами России и КНР закрепили документально – подписан протокол о намерениях, сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев.
"Произошло историческое событие для нашего города. Мэры сразу пяти городов России и Китая подписали протокол о намерениях. Идею Благовещенска закрепить документально сложившиеся товарищеские отношения поддержали Сергей Надсадин, мэр Южно-Сахалинска, Юрий Шалабаев, мэр Нижнего Новгорода, и руководители двух китайских городов Чжао Жунго (Хэйхэ) и Хуан Чжихао (Чжухай)", - написал глава города в своём Telegram-канале.
В планах - расширение социально-экономических связей между городами, укрепление научного, культурного, образовательного сотрудничества, укрепление традиций добрососедства и гостеприимства, в том числе за счет развития туристического направления, рассказал Имамеев.
"Каждый из городов по-своему уникален, каждому из нас есть чем гордиться. Поэтому, уверен, подписание протокола намерений даст старт новым проектам и достижениям", - отметил мэр Благовещенска.
Зампредседателя Постоянного комитета ВСНП Шэнь Юэюэ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 10:37Россия-Китай: Главное
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Олег ИмамеевЮрий ШалабаевБлаговещенскРоссияКитайTelegram (приложение)
 
 
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