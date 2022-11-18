https://ria.ru/20221118/protokol-1832370188.html

Главы нескольких городов России и Китая подписали протокол о намерениях

Главы нескольких городов России и Китая подписали протокол о намерениях - РИА Новости, 18.11.2022

Главы нескольких городов России и Китая подписали протокол о намерениях

Идею Благовещенска о товарищеских отношениях между пятью городами России и КНР закрепили документально – подписан протокол о намерениях, сообщил мэр... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T04:58

2022-11-18T04:58

2022-11-18T04:58

олег имамеев

юрий шалабаев

благовещенск

россия

китай

telegram (приложение)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя – РИА Новости. Идею Благовещенска о товарищеских отношениях между пятью городами России и КНР закрепили документально – подписан протокол о намерениях, сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев."Произошло историческое событие для нашего города. Мэры сразу пяти городов России и Китая подписали протокол о намерениях. Идею Благовещенска закрепить документально сложившиеся товарищеские отношения поддержали Сергей Надсадин, мэр Южно-Сахалинска, Юрий Шалабаев, мэр Нижнего Новгорода, и руководители двух китайских городов Чжао Жунго (Хэйхэ) и Хуан Чжихао (Чжухай)", - написал глава города в своём Telegram-канале.В планах - расширение социально-экономических связей между городами, укрепление научного, культурного, образовательного сотрудничества, укрепление традиций добрососедства и гостеприимства, в том числе за счет развития туристического направления, рассказал Имамеев."Каждый из городов по-своему уникален, каждому из нас есть чем гордиться. Поэтому, уверен, подписание протокола намерений даст старт новым проектам и достижениям", - отметил мэр Благовещенска.

https://ria.ru/20220922/forum-1818611371.html

благовещенск

россия

китай

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олег имамеев, юрий шалабаев, благовещенск, россия, китай, telegram (приложение)